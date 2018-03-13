Mini mini Empati Grubu bu kez yaşlılara evlerinde kitap okudu

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, 15 Eylül Ortaokulu’nun 7-12 yaş aralığındaki 13 öğrencisi tarafından oluşturulan Mini Mini Empati Kulübü, büyüklerine örnek olacak çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Toplumdaki engellilere yönelik farkındalık çalışmalarının yanı sıra sokak hayvanları için 1 liraya kartpostal satarak mama satın alan, kuşlar için kendi elleriyle yaptığı ahşap yuvaları itfaiyeci ağabeyleriyle birlikte ağaçlara asmasıyla gönüllerde taht kuran kulübün üyesi minikler, bu kez de yaşlı bir engelli kadını evinde ziyaret edip kadının saçlarını beraberinde getirdikleri kuaföre kestirirken, kadına kitap okumayı da ihmal etmediler.

Sam Jucin Tuncel adlı 10 yaşındaki minik öğrencinin öncülüğünde çalışmalarını sürdüren Mini Mini Empati Kulübü öğrencileri; 150 Evler Mahallesi’nde ikamet eden 79 yaşındaki Güngör Erdemci’yi evinde ziyaret etti.

Yürüme güçlüğü çeken yaşlı kadının saçlarının uzadığını öğrenen öğrenciler, ilçenin tanınmış bayan kuaförlerinden Timuçin Olcan’a da bu teyzenin saçlarını evinde kesmelerini rica ettiler. Minik öğrencileri kırmayan Timuçin Olcan’da ücretsiz olarak yaşlı kadının saçını kesmek üzere çocuklara destek verdi.

Sam Jucin Tuncel’in öncülüğündeki Mini Mini Empati Grubu öğrencileri gözlerindeki rahatsızlık nedeniyle kitap ve gazete okuyamayan Güngör Erdemci’ye kendisine ait yıllardır sayfalarını bile çevirmediği bir kitabı okudular.

Yaşlı kadınla sohbet eden öğrenciler, Erdemci ile uzun süre sohbet ederek ihtiyacının olup olmadığını sormayı da ihmal etmediler.

Bir yandan saçları kesilen bir yandan da öğrencilerle sohbet eden 78 yaşındaki Güngör Erdemci’nin memnuniyeti ise dikkatlerden kaçmadı.

Yaşlı kadın çok memnun

Güngör Erdemci çocukların ziyaretinin kendisini çok mutlu ettiğini vurgulayarak, “Bu ziyareti o kadar çok beğendim ki, çocukların her gün gelip beni ziyaret etmesini isterim. Çünkü burada ben çok yalnızım. Dışarı çıkamıyorum. Tüm gün evde oturuyorum. Yatıyorum. Kalkıyorum. Yine yatıyor, yine kalkıyorum. Bu yüzden de tüm samimiyetimle çocukların bu ziyareti sıklıkla yapmasını çok istiyorum” ifadelerini kullandı.

Miniklere övgüler düzdü

Yaşlı kadının 59 yaşındaki kızı Funda Erdemci Kaptanoğlu ziyaret sonrasında yaptığı açıklamada, Mini Mini Empati Grubu öğrencilerinin annesine yönelik gerçekleştirdiği anlamlı ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Annesinin evde bakıma ihtiyacının olduğunu ve kendisinin de bu konuda O’na yardımcı olmaya çalıştığını anlatan Kaptanoğlu, “Annem çok titiz bir kadındır. Saçlarının ve kılık kıyafetinin her zaman yerli yerinde olmasını ister. Ama annemi kuaföre götürebilmek çok zor. Apartmanın merdivenlerinden indirmek ve kuaföre götürebilmek çok zor. Üstelik kuaför koltuğunda uzun uzun oturamıyor. Taksiyle gidip gelmek zorunda kalıyoruz. Ama bunu hem maddi hem annemin rahatsızlıkları nedeniyle sıklıkla yapamıyoruz ne yazık ki. Bu yüzden de ben Mini Mini Empati Grubu minik öğrencilerinin bu anlamlı ziyaretinden son derece mutlu oldum. Hem de annem için çok büyük bir moral oldu bu ziyaret. Çocukların O’nunla sohbet etmesi ve yakın ilgi göstermesi görülmeye değerdi. Çocuklarımızın bu ziyaretleri okul çevresinde ikamet eden tüm yaşlı insanlara yönelik olacakmış. Bu güzel uygulamanın sürmesini diliyorum” diye konuştu.

Amaçları yaşlı insanların hayatlarına renk vermek

Ziyaretin ardından muhabirimizin soruları yanıtlayan Mini Mini Empati Grubu’nun lideri Sam Jucin Tuncel, evlerinden dışarı çıkamayan yaşlı insanları evlerinde ziyaret ederek, onların dört duvar arasında sıkışmış durumdaki hayatlarına bir nebze olsun renk vermeyi hedeflediklerini vurgulayarak, “Onlar sanki hapsedilmiş gibi evlerinde yaşamak zorunda kalıyorlar. Bizde bu gün Güngör teyzemizi evinde ziyaret ederek, O’nunla sohbet ettik ve O’na kitap okuduk. O’nu mutlu etmeye çalıştık” dedi.

Ayvalıklı kuaförler yaşlı insanların hizmetine hazır

Ayvalıklı Bayan Kuaförü Timuçin Olcan da, Ayvalıklı kuaförlerin yaşlı insanlara yönelik son derece duyarlı olduğunu belirterek, “Ayvalık’taki hangi kuaföre bu teklifi yaparsanız, hemen yardımcı olacaklardır. Böylesi bir teklifte hemen hepimiz yaşlılarımıza yardımcı olabilmek için sıraya gireriz. Zaten bizim bir sosyal paylaşım sitesinde bir sayfamız var. Bu sayfaya Edremit, Burhaniye, Gömeç gibi çevre ilçelerden de birçok kuaför arkadaşımız üyedir. Böylesi çalışmalarda sayfa üyesi kuaför arkadaşlarımız her zaman duyarlı olacaklar ve bu tür sosyal çalışmaları yapacaklardır. Bizim o sayfadan yapacağımız bu tür taleplerimiz her zaman kabul görmektedir.” diye konuştu.