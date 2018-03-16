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Milletvekilinden ek yatak müjdesi

AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Aydınoğlu, yapılacak olan Merkez Devlet Hastanesi’nde yatak sayısının 200’den 400’ ze çıkarılacağının müjdesini verdi.Aydınlıoğlu, beraberinde Balıkesir Sağlık Müdürü Necati Kelemençe ve Edremit...

Milletvekilinden ek yatak müjdesi

AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Aydınoğlu, yapılacak olan Merkez Devlet Hastanesi’nde yatak sayısının 200’den 400’ ze çıkarılacağının müjdesini verdi.Aydınlıoğlu, beraberinde Balıkesir Sağlık Müdürü Necati Kelemençe ve Edremit...

16 Mart 2018 Cuma 15:41
Milletvekilinden ek yatak müjdesi

AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Aydınoğlu, yapılacak olan Merkez Devlet Hastanesi’nde yatak sayısının 200’den 400’ ze çıkarılacağının müjdesini verdi.

Aydınlıoğlu, beraberinde Balıkesir Sağlık Müdürü Necati Kelemençe ve Edremit Ak Parti ilçe Başkanı Metin Örkçü ile birlikte Sağlık Bakanı Ahmet Demircan’ı makamında ziyaret ederek, Balıkesir ile olan ilgili sağlık yatırımları görüştüğünü bildirdi.

Aydınoğlu, “Bakanımız ile görüşmelerimiz çok olumlu geçti. Merkez Devlet Hastanesi’nin eski bölümlerinin olduğu yere yapılacak olan yeni hastanede yatak sayımızı 200’den 400’ze çıkarıyoruz. Yeni yapılacak olan Edremit Devlet Hastanesi’nin ise yakında temeli atacağız. Balıkesirimize hayırlı olsun”dedi.
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