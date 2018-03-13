Mehmetçik için kan bağışında bulundular

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Kızılay ve bir okul düzenledikleri kampanya ile terör ile mücadele ve Afrin Harekatında gazi olan Mehmetçikler için kan bağış kampanyası düzenlediler.

Fernur Sözen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Edremit Kızılay Şubesinin ortaklaşa düzenlediği terörle mücadele ve Afrin Harekatında gazi olan Mehmetçikler için düzenlenen kan bağış kampanyası Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirildi. Kampanyaya ilçe halkı yoğun ilgi gösterdi. Edremitliler Mehmetçik için kan bağışında bulundu.