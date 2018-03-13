Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 17°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
118267
ALTIN
164.623
DOLAR
3.8632
STERLİN
5.3995
EURO
4.7826

Mehmetçik için kan bağışında bulundular

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Kızılay ve bir okul düzenledikleri kampanya ile terör ile mücadele ve Afrin Harekatında gazi olan Mehmetçikler için kan bağış kampanyası düzenlediler.Fernur Sözen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Edremit...

Mehmetçik için kan bağışında bulundular

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Kızılay ve bir okul düzenledikleri kampanya ile terör ile mücadele ve Afrin Harekatında gazi olan Mehmetçikler için kan bağış kampanyası düzenlediler.Fernur Sözen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Edremit...

13 Mart 2018 Salı 15:57
Mehmetçik için kan bağışında bulundular

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Kızılay ve bir okul düzenledikleri kampanya ile terör ile mücadele ve Afrin Harekatında gazi olan Mehmetçikler için kan bağış kampanyası düzenlediler.

Fernur Sözen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Edremit Kızılay Şubesinin ortaklaşa düzenlediği terörle mücadele ve Afrin Harekatında gazi olan Mehmetçikler için düzenlenen kan bağış kampanyası Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirildi. Kampanyaya ilçe halkı yoğun ilgi gösterdi. Edremitliler Mehmetçik için kan bağışında bulundu.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dursunbey AK Gençlikten Çanakkale Organizasyonu
Dursunbey AK Gençlikten Çanakkale Organizasyonu
Gömeç Belediyesi 110 yıllık tarihi binada hizmet veriyor
Gömeç Belediyesi 110 yıllık tarihi binada hizmet veriyor
Mini mini Empati Grubu bu kez yaşlılara evlerinde kitap okudu
Mini mini Empati Grubu bu kez yaşlılara evlerinde kitap okudu

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Busabah Malatya

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim