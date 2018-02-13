Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 13°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
115604
ALTIN
162.230
DOLAR
3.7968
STERLİN
5.2779
EURO
4.6907

Mehmetçik için Fetih Suresi okundu

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, Suriye’nin Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik başlattığı ’Zeytin Dalı Harekatı’nın zafer ve başarısı için Edremit’te Merkez Bekir Efendi Cami ile Merkez Eğilmezler...

Mehmetçik için Fetih Suresi okundu

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, Suriye’nin Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik başlattığı ’Zeytin Dalı Harekatı’nın zafer ve başarısı için Edremit’te Merkez Bekir Efendi Cami ile Merkez Eğilmezler...

13 Şubat 2018 Salı 14:36
Mehmetçik için Fetih Suresi okundu

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, Suriye’nin Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik başlattığı ’Zeytin Dalı Harekatı’nın zafer ve başarısı için Edremit’te Merkez Bekir Efendi Cami ile Merkez Eğilmezler Camisinde sabah namazında Fetih Suresi okundu, Mehmetçik’e dualar edildi.

Merkez Bekirefendi Cami ve Merkez Eğilmezler Caminde gerçekleştirilen Aziz Şehitlerimizi Anma programları Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Edremit İlçe Müftüsü Sait Emin Arvas, kurum amirleri, AK Parti, CHP ve MHP ilçe başkanları, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda namaz öncesi Fetih Suresi okundu, sabah namazını müteakip cemaatin de katılım ile tesbihat, zikir, tekbir ve salâvatlar okundu.

Fetih Suresinin okunduğu ve duaların edildiği programda Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı "Kahraman Mehmetçiklerimiz Türkiye’nin istiklali ve istikbali için, kutsal saydığımız değerler için canlarını siper ederek, bir sefere çıkmışlardır. Türkiye, terörle kararlı bir şekilde mücadele edeceğini Zeytin Dalı Operasyonu ile Afrin’den tüm dünyaya ilan etmiştir. Bizler de ordumuzun muvaffak olması için, birlik ve beraberliğimizin baki kalması için, zafer için duada buluştuk. Ülkemizin birliğe beraberliğe ihtiyaç duyduğu şu günlerde Bizlere düşen de her daim onlara dualar ederek destek olmaktır. Allah ordumuzu muzaffer eylesin. Rabbim sağ salim onları sevdiklerine, vatanlarına kavuştursun. Zeytin Dalı Operasyonunda şehit olan şehitlerimize Allahtan rahmet diliyor yaralılarımıza acil şifalar" dedi.

İlçe Müftüsü Sait Emin Arvas’ın vatan sevgisi, vatan savunması, şehitlik rütbesi ve özellikle böylesine hassas süreçlerde birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapan konuşma ve sonrasında Aziz vatanımızın ve milletimizin huzur ve selameti ile Kahraman Ordumuzun ve şanlı Mehmetçiğimizin muzaffer ve muvaffakiyeti için dua ve niyazda bulundu. Bütün bu programların sonrasında katılımcılara kahvaltı ikram edildi. Programın akabinde Edremit Kaymakamı, Edremit İlçe Müftüsü ve daire amirleri kahvehanede vatandaşlarla buluşarak sohbet etti.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Uysal, "14 Şubat’ta sevdikleriniz için bakım evinden can dostu sahiplenin”
Başkan Uysal, "14 Şubat’ta sevdikleriniz için bakım evinden can dostu sahiplenin”
Altıeylül’de Abdülhamit Han konferansı
Altıeylül’de Abdülhamit Han konferansı
Vali Yazıcı, Öğrenci yurdunu ziyaret etti
Vali Yazıcı, Öğrenci yurdunu ziyaret etti

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim