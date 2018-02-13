Mehmetçik için Fetih Suresi okundu

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, Suriye’nin Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik başlattığı ’Zeytin Dalı Harekatı’nın zafer ve başarısı için Edremit’te Merkez Bekir Efendi Cami ile Merkez Eğilmezler Camisinde sabah namazında Fetih Suresi okundu, Mehmetçik’e dualar edildi.

Merkez Bekirefendi Cami ve Merkez Eğilmezler Caminde gerçekleştirilen Aziz Şehitlerimizi Anma programları Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Edremit İlçe Müftüsü Sait Emin Arvas, kurum amirleri, AK Parti, CHP ve MHP ilçe başkanları, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda namaz öncesi Fetih Suresi okundu, sabah namazını müteakip cemaatin de katılım ile tesbihat, zikir, tekbir ve salâvatlar okundu.

Fetih Suresinin okunduğu ve duaların edildiği programda Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı "Kahraman Mehmetçiklerimiz Türkiye’nin istiklali ve istikbali için, kutsal saydığımız değerler için canlarını siper ederek, bir sefere çıkmışlardır. Türkiye, terörle kararlı bir şekilde mücadele edeceğini Zeytin Dalı Operasyonu ile Afrin’den tüm dünyaya ilan etmiştir. Bizler de ordumuzun muvaffak olması için, birlik ve beraberliğimizin baki kalması için, zafer için duada buluştuk. Ülkemizin birliğe beraberliğe ihtiyaç duyduğu şu günlerde Bizlere düşen de her daim onlara dualar ederek destek olmaktır. Allah ordumuzu muzaffer eylesin. Rabbim sağ salim onları sevdiklerine, vatanlarına kavuştursun. Zeytin Dalı Operasyonunda şehit olan şehitlerimize Allahtan rahmet diliyor yaralılarımıza acil şifalar" dedi.

İlçe Müftüsü Sait Emin Arvas’ın vatan sevgisi, vatan savunması, şehitlik rütbesi ve özellikle böylesine hassas süreçlerde birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapan konuşma ve sonrasında Aziz vatanımızın ve milletimizin huzur ve selameti ile Kahraman Ordumuzun ve şanlı Mehmetçiğimizin muzaffer ve muvaffakiyeti için dua ve niyazda bulundu. Bütün bu programların sonrasında katılımcılara kahvaltı ikram edildi. Programın akabinde Edremit Kaymakamı, Edremit İlçe Müftüsü ve daire amirleri kahvehanede vatandaşlarla buluşarak sohbet etti.