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Koyunculuk Araştırma Enstitüsü soruşturmasında 4 tutuklama

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Koyunculuk Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan bazı ihalelerde kanuna aykırı durumlar tespit edildiği iddiasıyla 2016 yılı Mayıs ayında başlatılan soruşturma kapsamında 4 kişi tutuklanırken 3 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

Koyunculuk Araştırma Enstitüsü soruşturmasında 4 tutuklama

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Koyunculuk Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan bazı ihalelerde kanuna aykırı durumlar tespit edildiği iddiasıyla 2016 yılı Mayıs ayında başlatılan soruşturma kapsamında 4 kişi tutuklanırken 3 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

16 Mart 2018 Cuma 18:04
Koyunculuk Araştırma Enstitüsü soruşturmasında 4 tutuklama

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Koyunculuk Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan bazı ihalelerde kanuna aykırı durumlar tespit edildiği iddiasıyla 2016 yılı Mayıs ayında başlatılan soruşturma kapsamında 4 kişi tutuklanırken 3 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan 63 adet ihalenin, ihale kanununa aykırı olarak yapıldığını tespit eden Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı 2016 yılının Mayıs ayında başlatılan soruşturma kapsamında, birçok evrak ve bilgisayara el koymuştu. İhale evrakları ve bilgisayar kayıtlarında inceleme gerçekleştiren Başsavcılığın yaptığı inceleme sonucunda yapılan duruşmaların ardından karar çıktı.

İhale usullerine uyulmadığı, hep aynı firmalara ihale verildiği ve kamu zararına sebebiyet verildiği anlaşılan davada ihalelerde görevli H.O., M.K. ve M.G. adlı 3 kişi adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken, kurumun eski yöneticilerinden O.K.’nın yanısıra FETÖ’den ihraç edilen H.Ç. ve E.Ç. ile kurumun eski müdürü M.B. adlı kişiler de tutuklandı.
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