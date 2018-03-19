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Koca Seyit Havalimanı personeli Koca Seyit’in mezarını ziyaret etti

Balıkesir’in Edremit ilçesinde hizmet veren uluslararası Balıkesir Koca Seyit Havalimanı Personeli, Çanakkale Kahramanı Koca Seyit (Seyit Onbaşı)’in mezarını ziyaret ederek dualar ettiler.Çanakkale Savaşlarında tek başına dev top mermisini...

Koca Seyit Havalimanı personeli Koca Seyit’in mezarını ziyaret etti

Balıkesir’in Edremit ilçesinde hizmet veren uluslararası Balıkesir Koca Seyit Havalimanı Personeli, Çanakkale Kahramanı Koca Seyit (Seyit Onbaşı)’in mezarını ziyaret ederek dualar ettiler.Çanakkale Savaşlarında tek başına dev top mermisini...

19 Mart 2018 Pazartesi 15:39
Koca Seyit Havalimanı personeli Koca Seyit’in mezarını ziyaret etti

Balıkesir’in Edremit ilçesinde hizmet veren uluslararası Balıkesir Koca Seyit Havalimanı Personeli, Çanakkale Kahramanı Koca Seyit (Seyit Onbaşı)’in mezarını ziyaret ederek dualar ettiler.

Çanakkale Savaşlarında tek başına dev top mermisini sırtlayarak düşman gemisini batıran Koca Seyit’i ismini taşıyan Koca Seyit Havalimanı Personeli unutmadı ve mezarını ziyaret etti. Havalimanı Müdürü Mehmet Kaya ismini gurur ile taşıdıkları Koca Seyit’i mezarı başında ziyaret ettiklerini ve personel ile birlikte dualar okuduklarını ifade etti. Koca Seyit Havalimanı Personeli daha sonra Mezarı yakınında bulunan anıtları ve müzeyi ziyaret etti. Koca Seyit Havalimanı Müdürü Mehmet Kaya anı defterini yazarak imzaladı.
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