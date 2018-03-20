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Kepsut’da doğalgaz çalışmaları start aldı

Balıkesir’in Kepsut ilçesinde doğal gaz çalışmalarına başlandı.Kepsut Belediyesi ve Balıkesir Doğalgaz (AKSA) arasında imzalanan protokolle Kepsut’a doğalgaz getirilmesi için ilçe merkezinde kullanılacak olan boruların bir kısmı Kapalı...

Kepsut’da doğalgaz çalışmaları start aldı

Balıkesir’in Kepsut ilçesinde doğal gaz çalışmalarına başlandı.Kepsut Belediyesi ve Balıkesir Doğalgaz (AKSA) arasında imzalanan protokolle Kepsut’a doğalgaz getirilmesi için ilçe merkezinde kullanılacak olan boruların bir kısmı Kapalı...

20 Mart 2018 Salı 15:35
Kepsut’da doğalgaz çalışmaları start aldı

Balıkesir’in Kepsut ilçesinde doğal gaz çalışmalarına başlandı.

Kepsut Belediyesi ve Balıkesir Doğalgaz (AKSA) arasında imzalanan protokolle Kepsut’a doğalgaz getirilmesi için ilçe merkezinde kullanılacak olan boruların bir kısmı Kapalı Pazar yerinin arkasındaki alana getirildi.

Mart ayı sonu itibari ile kazı çalışmaları başlayarak kış aylarında ilçede doğalgaz kullanımı başlaması planlanan proje hakkında Konuşan Başkan İsmail Cankul, "Kepsut için çalışmaya devam ediyoruz ve verdiğimiz sözleri bir bir yerine getiriyoruz. Verdiğimiz sözlerden biri olan doğalgazı ilçemiz halkının kullanımına sunuyor olmaktan mutluluk duyuyoruz bununla birlikte doğalgaz yer altından geçmek zorunda. Dolayısıyla asfalt, parke ne varsa birçok bölgede bu çalışmalar halkımızı bir ölçüde rahatsız edecek. Bir taraftan nimetlere sevinirken, diğer tarafta bunun külfetleri altında zaman zaman zorlanacağız, dolayısıyla şimdiden bu tür çalışmalarda firmamıza basarılar, halkımızdan da vereceğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diliyorum" dedi.

AKSA tarafından getirilen doğalgaz boruların getirildiği alanda çalışmaları izleyen Kepsut Belediye Başkan yardımcısı Feyzullah Uygur ise ‘’ İlçemiz güzel bir proje daha kazandı. Doğal gaz ile ilçemizde olumlu birçok gelişmede beraberinde gelecek. Isınma maliyetleri azalacak, hava kirliliği azalacak ve daha yaşanılabilir bir Kepsut olacak. İlçemize şimdiden hayırlı olsun ‘’ dedi.
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