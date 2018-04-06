Kaymakam Sırmalı, mahalle ziyaretlerini sürdürüyor

Balıkesir’in Edremit İlçesinde eğitim, sağlık, kamu hizmetleri ve sektör ziyaretlerinin yanında mahallelere giderek vatandaş ziyaretlerini de aksatmadan gerçekleştiren Kaymakam Sırmalı Yaylaönü ve Hacıaslanlar mahalle sakinleriyle ile bir araya geldi.

Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı ilçede gerçekleştirdiği ziyaretlerle Edremit’te ekonomik ve sosyal hayatın nabzını tutmaya devam ediyor. Bu kapsamda İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Özkan Kavak ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç ile birlikte Yaylaönü Mahallesini ziyaret eden Kaymakam Sırmalı Yaylaönü İlkokulunda gerçekleştirdiği okuma etkinliğinin akabinde mahalle kahvehanesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Karşılıklı görüş alışverişlerinin bulunulduğu ziyarette Mahalle Muhtarı, mahallenin içersinden geçen derenin üzerine yeni bir köprü yapılmasını talep etti. Kaymakam Sırmalı da köprü yapılacak alanda incelemelerde bulundu. Konuyla ilgili olarak talebin ilgili kurumlara iletileceğini ve takibinin yapılacağını belirten Kaymakam Sırmalı ayrıca mahalle sakinlerinin diğer talepleriyle de ilgilenme sözü verdi. Mahalle sakinleri de Kaymakam Sırmalı’ya ilgisinden dolayı teşekkür ettiler.

Daha sonra Hacıaslanlar Mahallesinde öğrencilerle gerçekleştirdiği okuma etkinliğinin akabinde mahalleye yapılmakta olan çok amaçlı salonun çalışmalarını yerinde inceleyen Kaymakam Sırmalı yakında açılacak olan çok amaçlı salonun mahalleye hayırlı uğurlu olmasını temennisinde bulundu. Kaymakam Sırmalı mahalle muhtarına böyle bir salonu mahalleye kazandırdığı için teşekkür etti. Akabinde mahalle meydanında vatandaşlarla buluşan Kaymakam Sırmalı mahalle sakinleriyle sohbet ederek ihtiyaçlarını dinledi. Her konuda mahalle sakinlerine yardımcı olma sözü veren Kaymakam Sırmalı’nın gerçekleştirdiği ziyaretten dolayı vatandaşlar memnuniyetlerini belirterek, desteklerinden dolayı teşekkür etti.