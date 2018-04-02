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Kaymakam Sırmalı Adıyaman’dan gelen öğrencilerle buluştu

"Biz Anadoluyuz” Projesi kapsamında Adıyaman’dan gelen 95 öğrenci ve 5 öğretmeni Balıkesir’in Edremit ilçesindeki Kocaseyit Havalimanında karşılayan Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı’ya İl Milli Eğitim Şube Müdürü Hüseyin Aşık,...

Kaymakam Sırmalı Adıyaman’dan gelen öğrencilerle buluştu

"Biz Anadoluyuz” Projesi kapsamında Adıyaman’dan gelen 95 öğrenci ve 5 öğretmeni Balıkesir’in Edremit ilçesindeki Kocaseyit Havalimanında karşılayan Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı’ya İl Milli Eğitim Şube Müdürü Hüseyin Aşık,...

02 Nisan 2018 Pazartesi 16:08
Kaymakam Sırmalı Adıyaman’dan gelen öğrencilerle buluştu

"Biz Anadoluyuz” Projesi kapsamında Adıyaman’dan gelen 95 öğrenci ve 5 öğretmeni Balıkesir’in Edremit ilçesindeki Kocaseyit Havalimanında karşılayan Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı’ya İl Milli Eğitim Şube Müdürü Hüseyin Aşık, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç ve Kocaseyit Havalimanı Müdürü Mehmet Kaya eşlik etti.

“Biz Anadoluyuz” Projesi kapsamında Adıyaman’dan gelen 95 öğrenci ve 5 öğretmen ile yakından ilgilenen Kaymakam Sırmalı gençlerle tek tek tanışarak sohbet etti. Öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektiren Kaymakam Ali Sırmalı, Adıyamanlı öğrencileri Körfezde, Balıkesir’de misafir etmekten büyük memnuniyet duyduğunu ifade ederek, proje doğrultusunda öğrencilerin Körfez Bölgemizin tarihi, kültürel turistlik yerlerini gezip görerek tanıyacaklarını aynı zamanda var olan kardeşlik, dostluk, arkadaşlık duygularının güçleneceğini belirtti.

Protokol tarafından havalimanında karşılanan öğrenciler ve öğretmenler 3 gün boyunca konaklayacakları Ayvalık Uygulama Oteline yerleştirmek üzere uğurlandılar.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 21 ilden 50 bin öğrencinin katılımıyla ülkemizdeki iller arasında kültürel ve ortak değerlerin paylaşılmasını amaçlayan proje ile misafirler Balıkesir ve körfez bölgesini tanıyacakları programları kapsamında; Havran Kocaseyit Anıt ve mezarı ve Ayvalık’ın tarihi ve turistik yerlerini ziyaret edecekler.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde, İçişleri Bakanlığınca yürütülen “Biz Anadoluyuz Projesi” kapsamında; iller arasında kardeşlik köprüsü kurularak, kardeşlik ruhunun geliştirilmesi ve iller arasında kültürel ve ortak değerlerin paylaşılması sağlanıyor.
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