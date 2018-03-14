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Kaymakam Sırmalı 14 Mart Tıp Bayramını kutladı

Balıkesir’in Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Edremit 2 Nolu Merkez Muzaffer Akpınar Aile Sağlığı Merkezini ziyaret ederek, doktorların ve sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp bayramını kutladı.14 Mart Tıp...

Kaymakam Sırmalı 14 Mart Tıp Bayramını kutladı

Balıkesir’in Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Edremit 2 Nolu Merkez Muzaffer Akpınar Aile Sağlığı Merkezini ziyaret ederek, doktorların ve sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp bayramını kutladı.14 Mart Tıp...

14 Mart 2018 Çarşamba 15:16
Kaymakam Sırmalı 14 Mart Tıp Bayramını kutladı

Balıkesir’in Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Edremit 2 Nolu Merkez Muzaffer Akpınar Aile Sağlığı Merkezini ziyaret ederek, doktorların ve sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp bayramını kutladı.

14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla 2. Nolu Aile Sağlığı Merkezinde İlçe Sağlık Müdürü Dr. İbrahim Burak Can, Uz. Dr. Z. Yeşim Özcan, Uz.Dr. Sürur KİP, Dr. Cemal Akpınar, Dr. Mehmet Aydınoğlu, Dr. Murat İnal ve sağlık çalışanları ile bir araya gelerek bu anlamlı gününü kutlayan Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, "Halkımızın sağlığı için görev yapan sağlık çalışanlarımız, ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ düsturuyla mesleklerini icra etmekte ve tüm bireylerin kaliteli sağlık hizmetlerinden yararlanması için fedakarca çalışmaktadır" dedi.

Hastaların sağlığına kavuşması için gecesini gündüzüne katarak görev yapan başta doktorlar olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının gösterdikleri gayretin öneminin büyük olduğunu ifade eden Kaymakam Sırmalı: "Edremit, sahip olduğu potansiyeller açısından sürekli göç alan ve özellikle yaz nüfusu katlanarak artan bir önemli bir turizm merkezi konumundadır. Edremit’te nüfus artışına paralel olarak sağlık hizmetlerinin nitelikli ve ulaşılabilir olabilmesi amacıyla tüm sağlık çalışanlarımızın büyük bir azim ve özveriyle hizmet etmektedirler" dedi.

Sırmalı “Sağlığımızın korunması adına ellerinden gelen çabayı sarf eden bütün sağlık çalışanlarımız takdirin en iyisine layıktır. Bu nedenle sağlıklı toplum olabilme yolunda var gücüyle çalışan sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyor ve tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını kutluyorum" dedi.

Aile Sağlığı Merkezi ziyaretinde doktorlara karanfil dağıtarak tıp bayramlarını kutlayan Kaymakam Sırmalı Aile Sağlığı Merkezinin iş ve işleyişi ile ilgili yetkililerden bilgi aldı. Aile Sağlığı Merkezi çalışanları Kaymakam Sırmalı’nın bu anlamlı ziyaretinden dolayı teşekkür ederek ikramda bulundular.

Gerçekleştirilen ziyarette muayene olmak için bekleyen vatandaşlarla da sohbet ederek, isteklerini dinleyen Kaymakam Sırmalı vatandaş odaklı hizmet anlayışının önemine vurgu yaptı. “Bizler vatandaşımızın hizmetkârıyız" diyen Kaymakam Sırmalı; eğitim, sağlık, güvenlik, ulaşım gibi birçok hizmet alanında vatandaşların memnuniyetinin artırılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini bildirdi.
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