Kaymakam Öner, okul inşaatında incelemelerde bulundu

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Kaymakam Hüseyin Öner, Bahçelievler Mahallesinde yapımı devam eden Bahçelievler Şehit Üsteğmen Pilot Erdem Mut Ortaokulu inşaatında incelemelerde bulundu. İnşaatın içerisinde yüklenici firma yetkilileri ile görüşen Kaymakam Öner, firma yetkililerinden kaba inşaatın bittiği, iç sıvanın bittiğini ve inşaatın yüzde 60’ının tamamlandığı bilgisini aldı.

Okul inşaatını gezen Kaymakam Öner, ilçede derslik sıkıntısını gidermek için çalıştıklarını söyledi. Kaymakam Öner, ”Şartnameye göre Bahçelievler Şehit Üsteğmen Pilot Erdem Mut Ortaokulu inşaatı 5 Temmuz 2018 tarihinde bitmiş olacak. İnşallah, 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında da faaliyete geçecek” dedi.