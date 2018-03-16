Karesili muhtarlar şehitler adına fidan dikti

Balıkesir Karesi İlçe Muhtarlar Derneğinin, Karesi Belediyesinin katkılarıyla Afrin’deki kahraman şehitlerin anısına oluşturulan Şüheda Bahçesinde fidan dikimi gerçekleştirildi.

Balıkesir Karesi İlçe Muhtarlar Derneğinin, Karesi Belediyesinin katkılarıyla Afrin’deki kahraman şehitlerin anısına oluşturulan Şuheda Bahçesinde fidan dikimi Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Aygül ve muhtarlar tarafından gerçekelştirildi. Başkan Yücel Yılmaz “Bugün Şüheda Bahçesi oluşturuyoruz. Şehitlerimizin ismine şehrimizin güzel bir parçasında fidanlar dikiyoruz. Bize bu fikri veren muhtarımıza ve muhtarlar derneği başkanımıza ve bize her zaman destek olan ilçe başkanımıza teşekkür ediyorum. Her şehitimizin bir ağacı olacak ve isimlerini taşıyan kün yelerinide takacağız”dedi.

Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Aygül ise buranın yapımında Yücel başkanımızın ayrı bir emeği var. Bizleri biz yapan Karesi olmak yani bir ve beraber olmak. İnşallah bizlere bu vatanı kanlarıyla canlarıyla vatan kılan Şüheda’nın adını burada yaşatmak adına bir program uyguladı başkanımız, bizlere yardımcı oldu yer gösterdi. Bizlerde bunları yaşatmek için elimizden gelenei yapacağız. Bu fidanları sahiplendiğimiz gibi bu vatanıda sahipleneceğiz. Başkanımıza çok teşekkür ederim”şeklinde konuştu.