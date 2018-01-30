AK Parti Karesi İlçe Teşkilatı istişare toplantısında konuşan Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, teşkilatçılığın gönülde başladığını söyleyerek, "Gönül diliyle konuşacak, her zaman Cumhurbaşkanı’nın yanında olan Balıkesir ve Karesi’yi AK Parti’nin lokomotifi haline getireceğiz" dedi.

Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti Karesi ilçe teşkilatı ile istişare toplantısında bir araya geldi. 2019 Mart ayında yapılacak yerel seçimlerde izlenecek strateji ve yol haritasının görüşüldüğü toplantıda ayrıca Karesi Belediyesi’nin 4 yıllık çalışmaları hakkında teşkilatlara bilgiler verildi. Açılış konuşmasını yapan Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, teşkilatçılığın gönülde başladığını söyleyerek, "Gönül diliyle konuşup takım halinde çalışacak, bugünkü heyecanımızı 2019’da sandığa yansıtacağız" dedi.

Karesi Belediyesi’nin 4 yıllık çalışmaları hakkında birim müdürleri tarafından sunumların yapıldığı istişare toplantısının açılış konuşmasını yapan Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, 2019 Seçimleri’ne 14 ay kaldığını hatırlatarak, "Yenilenen teşkilatlarımızla daha kaliteli hizmet için sürekli istişare halinde olacağız. Hepimizin derdi Karesi, hepimizin derdi hizmet. Bu nedenle her zaman olduğundan daha fazla çalışacak, Karesili her bir vatandaşımıza dokunacak ve gönlüne gireceğiz" dedi.

Gönül diliyle konuşup takım ruhu ile çalışmaları gerektiğini vurgulayan Başkan Yücel Yılmaz, "Balıkesir ve Karesi’yi AK Parti’nin lokomotifi haline getireceğiz. Balıkesir ve Karesi her zaman Cumhurbaşkanına, Başkomutanına sahip çıktı. Bugün olduğu gibi yarın da yanında olmaya devam edecek. Seçim sandıkta kazanılır. Bizim bu heyecanımız, teşkilatımızın heyecanı inşallah 2019 yılında sandıklara yansıyacak" açıklamasında bulundu.

AK Parti Karesi İlçe Başkanı Mesut Baytekin ise, "2019 seçimlerine hazırlanmaya başladık. Seçildiğimiz günden bu yana gerek merkez gerekse kırsal mahallelerimizi sıklıkla ziyaret ediyoruz. Önümüzdeki süreçte seçim çalışmalarımızı hızlandıracağız. Biz bir davanın temsilcileriyiz. Ve bu davaya elimizden geldiğince destek olmaya, Karesi Teşkilatı olarak AK Parti’mizin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşmasına katkı sağlamaya hazırız" dedi.

Toplantıya Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti Karesi İlçe Başkanı Mesut Baytekin, AK Parti Karesi İlçe Kadın Kolları Başkanı Nilgün Baysal, Karesi İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Yıldız, ana kademe, kadın ve gençlik kolları yönetimi ile Karesi Belediye Meclis Üyeleri ve Karesi Belediyesi birim müdürleri katıldı.