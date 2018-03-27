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İsmail Uğur başkanlığı bırakacağını açıkladı

Balıkesir Sanayi Odası (BSO) Başkanı İsmail Uğur, Mart ayı meclis toplantısı sonrası yaptığı konuşmada 13 Nisan tarihinde gerçekleştirilecek olan seçimlerde aday olmayacağını açıkladı.BSO Mart ayı meclis toplantısı sonrası Meclis...

İsmail Uğur başkanlığı bırakacağını açıkladı

Balıkesir Sanayi Odası (BSO) Başkanı İsmail Uğur, Mart ayı meclis toplantısı sonrası yaptığı konuşmada 13 Nisan tarihinde gerçekleştirilecek olan seçimlerde aday olmayacağını açıkladı.BSO Mart ayı meclis toplantısı sonrası Meclis...

27 Mart 2018 Salı 20:05
İsmail Uğur başkanlığı bırakacağını açıkladı

Balıkesir Sanayi Odası (BSO) Başkanı İsmail Uğur, Mart ayı meclis toplantısı sonrası yaptığı konuşmada 13 Nisan tarihinde gerçekleştirilecek olan seçimlerde aday olmayacağını açıkladı.

BSO Mart ayı meclis toplantısı sonrası Meclis Başkanı Hakan Özdamar açılış konuşması yaptı. BSO yönetim kurulunun görev süresince yaptığı faliyetler sunum eşliğinde gösterildi. Meclis toplantısında konuşan Başkan Uğur ise, “Mayıs 2013 yılında, oda tarihinin en yüksek katılımı ve ilk defa iki liste ile yapılan seçimlerinde yüzde 80 gibi yüksek bir oy oranı ile Balıkesir Sanayicisi bizlere hizmet etme görevi vermiştir. 5 yıllık dönemde, Balıkesir’in tarihinde, sanayi ve istihdam anlamında önemli yatırımlara çok şükür imza attık. Organize Sanayi Bölgemiz yüzde 100 doluluğa ulaştı. 2017 yılında Balıkesir, Türkiye’ de açık ara farkla en fazla sanayi yatırımı alan il oldu. Bu dönemde Balıkesir de ciddi bir uyum ve beraberlik vardı. Biz hiç kimseyi ötekileştirmedik. Bu uyum sayesinde, bizler Türkiye’ nin en çok yatırımı alan ili olma başarısını gösterdik”dedi.

Balıkesir iş dünyasının nisan ayındaki oda seçimleri vesileyle yoğun bir gündem geçirdiğine dikkat çeken Başkan Uğur “Balıkesir Sanayi odası, 30 yıl boyunca üyelerini ziyaret etmeyen, üyelerinin dertleri ile dertlenmeyen bir sanayi odasından, ulaşılabilir ve çözüm odaklı bir oda haline gelmiştir" şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından Başkan Uğur ve Meclis Başkanı Özdamar yönetim kurulu üyelerine ve oda çalışanlarına plaket taktim etti. Etkinlik hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.
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