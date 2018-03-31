HAYKOOP’ta mali genel kurul gerçekleştirildi

Balıkesir Bölgesi Hayvancılık Kooperatifleri Birliği (HAYKOOP)’un 2017 yılı Olağan Mali Genel Kurulu gerçekleştirildi. Tarım ve Hayvancılığın da sorunlarının masaya yatırılıp tartışıldığı genel kurulda 2017 yılı çalışmaları ele alındı.

HAYKOOP Başkanı Faruk Özen’in açılış konuşmasının ardından yönetim kurulu ve denetleme kurulu faaliyet raporları, 2017 yılı bilanço ile gelir gider tablosu ayrı ayrı okunarak ibra edildi. Genel kurul HAYKOOP Genel Başkanı Ahmet Türk, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Mekin, Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul ve Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu delegelere hitaben yaptıkları konuşmalarla sona erdi.