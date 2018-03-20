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Havran’da engelleri aşmak için harekete geçildi

İki yılda, yüz bin engelli ve yüz bin engelsiz bireyin birlikte spor yaparak farkındalık geliştirmelerini hedefleyen ve T.C. Cumhurbaşkanlığı’nın himayesinde yürütülen “Aşmak İçin Hareket Projesi’nin” Balıkesir Havran’daki etkinlikleri...

Havran’da engelleri aşmak için harekete geçildi

İki yılda, yüz bin engelli ve yüz bin engelsiz bireyin birlikte spor yaparak farkındalık geliştirmelerini hedefleyen ve T.C. Cumhurbaşkanlığı’nın himayesinde yürütülen “Aşmak İçin Hareket Projesi’nin” Balıkesir Havran’daki etkinlikleri...

20 Mart 2018 Salı 16:32
Havran’da engelleri aşmak için harekete geçildi

İki yılda, yüz bin engelli ve yüz bin engelsiz bireyin birlikte spor yaparak farkındalık geliştirmelerini hedefleyen ve T.C. Cumhurbaşkanlığı’nın himayesinde yürütülen “Aşmak İçin Hareket Projesi’nin” Balıkesir Havran’daki etkinlikleri sürüyor.

Proje kapsamında Havran Kaymakamlığı, Havran Belediyesi, Havran İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Havran Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü ve Havran Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nın ortaklaşa yürüttüğü çalışmayla Havran’da ikamet eden engelli öğrencilere ulaşmak ve onları harekete geçirmek için beden eğitimi öğretmenleri ve görevli öğrencilerle birlikte Havran Kocaseyit Kapalı Spor Salonunda çeşitli spor etkinlikleri düzenleniyor.

Projenin 20 Mart tarihinde gerçekleşen etkinliğine öğrenciler ve veliler ile birlikte Havran Kaymakamı Şeref Aydın, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, Havran İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Söbüoğlu, Havran Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Hasan Çam, Havran Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mehmet Kuru da katıldı. Bu etkinlikte öğrencilerle birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu belirtilen katılımcılar, öğrenci ve öğretmenlerle değerlendirmeler yapıp organizasyonu gerçekleştiren Beyazay Derneğine ve gönüllü olarak görev alan öğretmenlere teşekkür ederken öğrencileri de kutladı.

Projenin Havran sorumlusu Kadriye Öz “Başlıca hedeflerimiz; engelli ve engelsiz bireyleri tanıştırmak, birlikte sportif aktivitelerde bulunmalarını sağlamak, engelli ve engelsiz bireylerin sosyal uyumlarını güçlendirmek, engelli bireylerin toplumun merkezine ulaşmalarını ve hayatla iç içe olmalarını sağlamaktır. Proje 2017 -2018 eğitim - öğretim yılının sonuna kadar iki haftalık aralıklarla devam edecektir.”dedi.
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