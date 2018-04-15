Havran’da dağ evi cayır cayır yandı

Balıkesir’in Havran ilçesinde bulunan dağ evi alev alev yandı.

Edinilen bilgiye göre yangın, öğle saatlerinde Hanlar mevkiinde meydana geldi. Dumanların evden yükseldiğini gören piknikçiler,durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdiler.

Yangına, Havran ve Edremit İtfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait araçlar ve personelde müdahale etti. Yangın, kısa sürede ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Cayır cayır yanan dağ evi kullanılmaz hale geldi. Yangının, çıkış nedeni araştırılıyor.