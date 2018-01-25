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GTHB’dan Ayvalıklı 2 çiftçiye 60 bin liralık hibe kredi desteği

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Gıda Tarım ve Hayvanlık Bakanlığı’na Genç Çiftçiyi Destekleme Projesi kapsamında hibe ödemesi için başvuran ve 30 bin lira hibe kredi almaya hak kazanan çiftçilere 30 bin lira tutarındaki küçükbaş...

GTHB’dan Ayvalıklı 2 çiftçiye 60 bin liralık hibe kredi desteği

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Gıda Tarım ve Hayvanlık Bakanlığı’na Genç Çiftçiyi Destekleme Projesi kapsamında hibe ödemesi için başvuran ve 30 bin lira hibe kredi almaya hak kazanan çiftçilere 30 bin lira tutarındaki küçükbaş...

25 Ocak 2018 Perşembe 18:48
GTHB’dan Ayvalıklı 2 çiftçiye 60 bin liralık hibe kredi desteği

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Gıda Tarım ve Hayvanlık Bakanlığı’na Genç Çiftçiyi Destekleme Projesi kapsamında hibe ödemesi için başvuran ve 30 bin lira hibe kredi almaya hak kazanan çiftçilere 30 bin lira tutarındaki küçükbaş hayvanlar teslim edildi.

Ayvalık’ta; 2017 yılında Genç Çiftçi Projesi’nden faydalanıp 30 bin lira almaya hak kazanan Karaayıt ve Çamoba kırsal mahallelerindeki çiftçilere 30 bin lira karşılığında 35‘er adet dişi, 2’şer adet koç olmak üzere 74 adet küçükbaş hayvan teslimatı yapıldı.

Küçükbaş hayvanların teslimatının ardından muhabirimizin sorularını yanıtlayan Ayvalık Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Mehmet Uysal, bakanlık tarafından tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması kapsamında genç çiftçilerin girişimciliğinin desteklenmesi için 30 bin liraya kadar hibe desteklerinin sürdüğünü hatırlattı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından verilen ve 18 ila 41 yaş arası çiftçilerin faydalandığı desteğin, Türkiye genelinde 20 bin nüfus altı yerleşim birimleri için ödendiğini kaydeden Mehmet Uysal, “2017 yılında Genç Çiftçi Projesi’ne başvurup, projeden faydalanma hakkı kazanan 12 çiftçimize daha dişi büyükbaş ve arı teslimatı önümüzdeki günlerde teslim edilecektir” dedi.

Projeyle; hem kırsal kesimden göçün önlenmesinin hem de genç çiftçilere gelir sağlanması amaçlandığını vurgulayan Müdür Uysal, bakanlığın yürüttüğü projenin bu yılda devam edeceğinin altını çizdi.
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