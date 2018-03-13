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Gömeç Belediyesi 110 yıllık tarihi binada hizmet veriyor

Balıkesir’in Gömeç ilçesinde, Belediye 110 yıllık tarihi taş binada hizmet veriyor. 1908 yılında Rum ustalara ilkokul olarak yaptırılan bina, restore edildikten sonra 12 yıldır belediye hizmet binası olarak kullanılıyor.Gömeç’te 1908...

Gömeç Belediyesi 110 yıllık tarihi binada hizmet veriyor

Balıkesir’in Gömeç ilçesinde, Belediye 110 yıllık tarihi taş binada hizmet veriyor. 1908 yılında Rum ustalara ilkokul olarak yaptırılan bina, restore edildikten sonra 12 yıldır belediye hizmet binası olarak kullanılıyor.Gömeç’te 1908...

13 Mart 2018 Salı 14:41
Gömeç Belediyesi 110 yıllık tarihi binada hizmet veriyor

Balıkesir’in Gömeç ilçesinde, Belediye 110 yıllık tarihi taş binada hizmet veriyor. 1908 yılında Rum ustalara ilkokul olarak yaptırılan bina, restore edildikten sonra 12 yıldır belediye hizmet binası olarak kullanılıyor.

Gömeç’te 1908 yılında yaptırılan tek katlı taş binada kullanılan ağaçlar Yunanistan’ın Midilli Adasından getirilirken, kiremitleri de Fransa’nın Marsilya kentinden getirildi.Uzun yıllar Gülüzar’ı Vatan İlkokulu olarak kullanıldıktan sonra, bir süre boş kalan bina sonra restore edildi. 13 yıl önce restore edilen yapı, 12 yıldan beri de Belediye Hizmet Binası olarak kullanılıyor. İlkokulu bu binada okuduğunu anlatan Belediye Başkanı Kazım Arslan, binanın Gömeç’in tek tarihi yapısının olduğunu ve korumak için gayret gösterdiklerini söyledi. Belediye çalışanları da tarihi binada hizmet etmekten mutlu olduklarını söyledi. Binayı koruduklarını anlatan Ak Partili Belediye Başkanı Kazım Arslan, ”Belediye binamız tarihi bir yapı. Rum ustalar ve kalfalar tarafından 1980’de inşa edilmiş. Kiremitleri Marsilya’dan gelmiş. Ahşapları, Yunanistan’ın Midilli adasından gelmiş. Gelen gidenin bütün vatandaşların çok hoşuna gidiyor. Bizim de Gömeç’ imizde başka böyle bir tarihi bina yok. Bunu yaşatmaya çalışıyoruz. Bizden önceki belediye başkanı arkadaş, Alla razı olsun bunu bize kazandırdı. Burası bizim ilkokulumuzdu. Çok uzun yıllar hizmet verdi. Son dönemlerde biraz boş kalmıştı. Boş kalınca da mekan dökülüyor. Geçen dönemki arkadaşımız tadilat yaptırdı. Milli eğitimden tahsis edildi. Şu anda burada hep beraber Gömeç’imize hizmet ediyoruz. Biz bunu elimizden geldiğince koruyoruz.. Gömeç’ imizde başka tarihi binamız yok. Tarihimiz bizim için çok önemli. Ben de burada okudum ilkokulu. Bütün o günkü bizim kuşakların hepsi burada okudu zaten. İlkokulumuzdu. Çok güzel günlerimiz oldu. İnşallah, bundan sonra da yeni nesillere hitap edecek. Bizde onlarla gurur duyacağız” dedi. Çalışanlardan Nükhet Baycan da, ”Gömeç Belediyesi olarak bu eski binada hizmetten mutluyuz. Çok yıllar önceden kalmış bina. Burada 12 yıldır hizmet vermekteyiz. Çalışanlar çok güzel. Belediye başkanımız çok iyi. Çok güzel arkadaşlarım var. Burada olmaktan mutluyuz” dedi.
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