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ETO’da sarı liste zaferi

Balıkesir’in Edremit Ticaret Odası (ETO) meslek komiteleri seçimlerinde, mevcut yönetimin yer aldığı sarı liste büyük bir farkla seçimlerin galibi oldu.Sabah saatlerinde başlayan seçimlerde listeler savaşı yaşandı. Büyük heyecan içinde...

ETO’da sarı liste zaferi

Balıkesir’in Edremit Ticaret Odası (ETO) meslek komiteleri seçimlerinde, mevcut yönetimin yer aldığı sarı liste büyük bir farkla seçimlerin galibi oldu.Sabah saatlerinde başlayan seçimlerde listeler savaşı yaşandı. Büyük heyecan içinde...

06 Nisan 2018 Cuma 18:29
ETO’da sarı liste zaferi

Balıkesir’in Edremit Ticaret Odası (ETO) meslek komiteleri seçimlerinde, mevcut yönetimin yer aldığı sarı liste büyük bir farkla seçimlerin galibi oldu.

Sabah saatlerinde başlayan seçimlerde listeler savaşı yaşandı. Büyük heyecan içinde geçen seçimlerinde sarı, beyaz ve mavi renklerdeki 3 liste yarıştı.

İlçe Seçim Kurulu yetkilileri nezaretinde 17:00’de açılan sandıklarda gerçekleşen oy kullanma işlemi sonucunda 10 meslek komitesini sarı, 2 meslek komitesini ise beyaz ve mavi listeler listeler kazandı

Güven tazeleyen ETO Başkanı Coşkun Salon, “Önümüzdeki günlerde toplanarak meclis ve yönetim kurulu başkanını seçeceğiz. Seçimin odamıza ve Edremitimize hayırlı olmasını diliyorum. Tüm üyelerimizi kucaklayacağız. Destek veren üyelerimize güvenleri için teşekkür ederim” dedi.
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