Engelli havuzu Sakatlar Derneği’ne tahsis edildi

Burhaniye’de mülkiyeti Burhaniye Belediyesi’ne ait olan, ’Burhaniye Engelleri Aşıyor’ projesi kapsamında yapımı tamamlanan tesisin, Türkiye Sakatlar Derneği Burhaniye Şube Başkanlığı’na tahsis edilmesi kararı verildi.

Belediye Başkanı Necdet Uysal’ın başkanlığında açılan 2018 yılı Nisan ayı Olağan Meclis Toplantısı’nın ilerleyen saatlerinde Ankara’ya gitmek üzere salondan ayrılan Uysal’ın yerine, Başkan Vekili Cemil Bahadır vekalet etti. Belediye Hizmet Binası Meclis Salonu’nda yapılan toplantıda, Ören Mahallesi’nde ’Burhaniye Engelleri Aşıyor’ projesi kapsamında, engelli vatandaşların kullanması amacıyla yapımı tamamlanan açık yüzme havuzu ve iki tenis kortu alanının, Türkiye Sakatlar Derneği Burhaniye Şube Başkanlığı’na tahsisi konusunun görüşülüp, karara bağlanması gündeme alındı.

Toplantıda, Türkiye Sakatlar Derneği Burhaniye Şube Başkanlığı ile 3 yıl + 2 yıl opsiyonlu olmak üzere, toplamda 5 yıl ortak hizmet protokolü yapılması konusunda Belediye Başkanlığı’na yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi. Yerel seçimlerden önce engelsiz Burhaniye için söz verdiklerini hatırlatan Belediye Başkanı Uysal, “Engelli vatandaşlarımızın sosyal hayatına destek vermek bizim için çok önemli bir konu. Bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kararın hayırlı olmasını temelli ediyorum” dedi.