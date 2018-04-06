Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 24°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
115060
ALTIN
173.011
DOLAR
4.0362
STERLİN
5.6696
EURO
4.9544

Engelli havuzu Sakatlar Derneği’ne tahsis edildi

Burhaniye’de mülkiyeti Burhaniye Belediyesi’ne ait olan, ’Burhaniye Engelleri Aşıyor’ projesi kapsamında yapımı tamamlanan tesisin, Türkiye Sakatlar Derneği Burhaniye Şube Başkanlığı’na tahsis edilmesi kararı verildi.Belediye Başkanı...

Engelli havuzu Sakatlar Derneği’ne tahsis edildi

Burhaniye’de mülkiyeti Burhaniye Belediyesi’ne ait olan, ’Burhaniye Engelleri Aşıyor’ projesi kapsamında yapımı tamamlanan tesisin, Türkiye Sakatlar Derneği Burhaniye Şube Başkanlığı’na tahsis edilmesi kararı verildi.Belediye Başkanı...

06 Nisan 2018 Cuma 14:53
Engelli havuzu Sakatlar Derneği’ne tahsis edildi

Burhaniye’de mülkiyeti Burhaniye Belediyesi’ne ait olan, ’Burhaniye Engelleri Aşıyor’ projesi kapsamında yapımı tamamlanan tesisin, Türkiye Sakatlar Derneği Burhaniye Şube Başkanlığı’na tahsis edilmesi kararı verildi.

Belediye Başkanı Necdet Uysal’ın başkanlığında açılan 2018 yılı Nisan ayı Olağan Meclis Toplantısı’nın ilerleyen saatlerinde Ankara’ya gitmek üzere salondan ayrılan Uysal’ın yerine, Başkan Vekili Cemil Bahadır vekalet etti. Belediye Hizmet Binası Meclis Salonu’nda yapılan toplantıda, Ören Mahallesi’nde ’Burhaniye Engelleri Aşıyor’ projesi kapsamında, engelli vatandaşların kullanması amacıyla yapımı tamamlanan açık yüzme havuzu ve iki tenis kortu alanının, Türkiye Sakatlar Derneği Burhaniye Şube Başkanlığı’na tahsisi konusunun görüşülüp, karara bağlanması gündeme alındı.

Toplantıda, Türkiye Sakatlar Derneği Burhaniye Şube Başkanlığı ile 3 yıl + 2 yıl opsiyonlu olmak üzere, toplamda 5 yıl ortak hizmet protokolü yapılması konusunda Belediye Başkanlığı’na yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi. Yerel seçimlerden önce engelsiz Burhaniye için söz verdiklerini hatırlatan Belediye Başkanı Uysal, “Engelli vatandaşlarımızın sosyal hayatına destek vermek bizim için çok önemli bir konu. Bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kararın hayırlı olmasını temelli ediyorum” dedi.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
75. Yıl Ortaokulu rekora koşuyor
75. Yıl Ortaokulu rekora koşuyor
Kaymakam Sırmalı, mahalle ziyaretlerini sürdürüyor
Kaymakam Sırmalı, mahalle ziyaretlerini sürdürüyor
Öğrencilere motivasyon gezisi düzenlendi
Öğrencilere motivasyon gezisi düzenlendi

banner29

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim