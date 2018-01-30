Elektrikçiler yeni uygulamaları öğrendi

Edremit Madeni İşler ve Elektrik Odası’nın organizasyonunda istişare toplantısı düzenlendi.

Belediye Meclis Salonu’nda düzenlenen toplantıya, konuşmacı olarak UEDAŞ Bölge Müdürlüğü’nden Musa Yılmaz katıldı. Edremit Madeni İşler ve Elektrik Odası Başkanı Hayati Seçen,”Esnaf ve sanatkârımızın mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, yeni uygulamaları anlatmak ve değişiklikler konusunda bilgilendirmek amacıyla, mesleki eğitime büyük önem veriyoruz. UEDAŞ’a desteğinden dolayı teşekkür ederiz. Odamız kamu kurum ve kuruluşlarıyla olan sorunlarda köprü vazifesi görmeye devam edecektir. Eğitim toplantılarımız devam edecek”dedi.

Edremit ve Körfez bölgesinden de çok sayıda elektrikçinin katıldığı toplantı sonrası oda yetkilileri, Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka’yı ziyarete ederek, görüş alışverişinde bulundular.