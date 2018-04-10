Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 15°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
110732
ALTIN
175.676
DOLAR
4.0803
STERLİN
5.7830
EURO
5.0465

Edremit’te Polis’in 173. Yıl dönümü kutlandı

Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 173. Yıl dönümü Balıkesir’in Edremit ilçesinde de düzenlenen törenler ile kutlandı.Türk Polis Teşkilatı’nın 173. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, 19. Motorlu Piyade...

Edremit’te Polis’in 173. Yıl dönümü kutlandı

Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 173. Yıl dönümü Balıkesir’in Edremit ilçesinde de düzenlenen törenler ile kutlandı.Türk Polis Teşkilatı’nın 173. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, 19. Motorlu Piyade...

10 Nisan 2018 Salı 14:06
Edremit’te Polis’in 173. Yıl dönümü kutlandı

Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 173. Yıl dönümü Balıkesir’in Edremit ilçesinde de düzenlenen törenler ile kutlandı.

Türk Polis Teşkilatı’nın 173. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, 19. Motorlu Piyade Tugayı ve Garnizon Komutanı P. Alb. Osman Aytaç, Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, Cumhuriyet Başsavcısı Çetin Güzel, Edremit İlçe Jandarma Komutanı J. Bnb. Özkan Kavak, İlçe Emniyet Müdürü Tolga Alpay, daire amirleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla Şehit Hamdi Bey Meydanı’nda çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Atatürk Anıtına çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Komiser Yardımcısı Barış Taylan yaptı. Konuşmaların ardından protokol üyeleri polisler ve davetliler ile hatıra fotoğraf çektirdi. Şehit Hamdibey Meydanındaki törenlerin ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü binası bahçesinde kokteyl düzenlendi.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Yılmaz, Bursa’da belediyeleri ziyaret etti
Başkan Yılmaz, Bursa’da belediyeleri ziyaret etti
Balıkesir’de Polis Haftası etkinleri başladı
Balıkesir’de Polis Haftası etkinleri başladı
Altıeylül’den evi yanan vatandaşlara yardım eli
Altıeylül’den evi yanan vatandaşlara yardım eli

banner29

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim