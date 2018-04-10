Edremit’te Polis’in 173. Yıl dönümü kutlandı

Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 173. Yıl dönümü Balıkesir’in Edremit ilçesinde de düzenlenen törenler ile kutlandı.

Türk Polis Teşkilatı’nın 173. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, 19. Motorlu Piyade Tugayı ve Garnizon Komutanı P. Alb. Osman Aytaç, Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, Cumhuriyet Başsavcısı Çetin Güzel, Edremit İlçe Jandarma Komutanı J. Bnb. Özkan Kavak, İlçe Emniyet Müdürü Tolga Alpay, daire amirleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla Şehit Hamdi Bey Meydanı’nda çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Atatürk Anıtına çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Komiser Yardımcısı Barış Taylan yaptı. Konuşmaların ardından protokol üyeleri polisler ve davetliler ile hatıra fotoğraf çektirdi. Şehit Hamdibey Meydanındaki törenlerin ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü binası bahçesinde kokteyl düzenlendi.