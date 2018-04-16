Edremitli özel çocuklar dereceleri kimseye bırakmıyor

Özel eğitim gereksinimi olan bireyleri yaşıtlarıyla kaynaştırıp topluma kazandırmayı amaçlayan ‘Özel Olimpiyatlar’ın Lüleburgaz’da düzenlenen yarışmalara Edremit’ten katılan özel öğrenciler, turnuvayı ikinci olarak tamamladılar.

Dünyanın en yaygın sivil toplum kuruluşu ve en büyük amatör spor organizasyonlarından biri olan ’Special Olympics’in bir parçası olarak faaliyet gösteren ’Özel Olimpiyatlar Türkiye’, Lüleburgaz Kaymakamlığı ve Lüleburgaz Belediyesi desteği ile Lüleburgaz Yıldızları Futbol Akademisi Tesisleri’nde gerçekleştirildi.

Bursa, Kayseri, Kırklareli, Manisa, İzmir, Balıkesir, Erzincan, Kastamonu, Kocaeli, Macaristan ve KKTC’den gelen 140 özel ve partner sporcu, turnuva kapsamında oluşturdukları takımlarla futbol branşında mücadele etti.

Özel ve partner sporcular turnuva boyunca aynı hedef doğrultusunda mücadele vermenin mutluluğunu yaşarken, futbol müsabakaları sonrası aldıkları madalyalarla birlikte kazanmanın keyfini paylaştı.

Tribünleri dolduran ailelerin turnuva boyunca özel sporculara destek verdiği, Karma Futbol Projesi Ulusal Turnuvası, 16-25 yaş aralığındaki özel sporcu ve partner sporcuları aynı takım çatısı altında birleştirerek birlikte oynamalarını sağlıyor.

Birlikte oynayıp eğlenmenin keyfini yaşayan özel ve partner sporcular, madalya kazanma mutluluğunu da paylaştı.

Oyunların kapanışında düzenlenen madalya töreninde Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Lüleburgaz Kaymakamı Mustafa Kaya, Lüleburgaz Belediye Başkanı Emin Halebak ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Nedim Çetin sporculara madalyalarını taktı.

Edremitli özel çocuklar ulusal turnuvadan madalya ile döndüler.

Turnuvaya Edremit’ten katılan Karma Futbol Balıkesir Sorumlusu Hikmet Ercan idaresindeki Edremit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Özel sporcuları, turnuvada ikinci olarak Edremit’i başarı ile temsil ettiler.