Edremitli öğrencilerin çiftlik gezisi

‘Beslenme Dostu Okul Projesi’ kapsamında Balıkesir’in Edremit ilçesinden bir grup öğrenci, dünyanın ikinci büyük sera çiftliğine teknik bir gezi düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç, İlçe Tarım Müdürü Recep Özbudak, Altınoluk Fernur Sözen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Ebru İnal Uyan, okulun 4 meslek dersi öğretmeni ve 10 öğrenci İzmir’in Dikili ilçesinde bulunan Agrobay Sera Çiftliği’ne gittiler.

Öğrenciler burada Arzu Şentürk Salık rehberliğinde işletmenin tarihçesi, üretim tesislerinin fiziki yapıları, ürün çeşitleri, üretim prosesleri hakkında detaylı bilgiler verildi. Aynı zamanda öğrenciler ürünlerin üretim aşamalarını baştan sona izleme fırsatı buldular.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç, “Meslek Liselerinde öğrenim gören öğrencilerimizin tarımsal faaliyetleri yerinde görmeleri ve tarımsal faaliyetlerle ilgili kullanılan teknolojiler hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak amacıyla bu ziyareti gerçekleştirdik. Teorik ve uygulamalı derslerde edindikleri bilgilerinin, sahada da işleyişini gören öğrencilerin iş hayatına dair farkındalıklarının arttığını gördük. İlçemizde meslek liselerinde eğitim görmekte olan tüm öğrencilerimizin, burada yapılan çalışmaları ve üretimleri görmelerini istiyoruz” dedi.

Yurtdışı ihracatı ile öncü olan dünyanın ikinci büyük serası olduğu bildirilen 10 bin dönüm kayalık arazide bulunan çiftlikte jeotermal kaynakla ısıtılan alan bakımından topraksız yapılan seracılık ile domates, biber başta olmak üzere her türlü sebze ve meyve yetiştiriliyor. Seraların yanı sıra, 65 bin ağaçtan oluşan meyve plantasyonu, tavuk çiftliği, bal üretimi, zeytincilik, büyükbaş hayvancılık ve küçükbaş hayvancılık ile günde 50 ton süt üretimi yapılıyor. Besin değeri yüksek olan domates yaprakları kaba yeme dönüştürülerek, çöpe gitmekten kurtarılıyor çiftlikte bulunan koyun ve ineklere yedirildiği ifade edildi.