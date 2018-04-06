Balıkesir’in Edremit İlçesinde Edremit Ticaret Odasında seçim heyecanı yaşandı. 12 meslek komitesi için yapılan seçimlerde bin 157 oy kullanıldı.

Sabah saatlerinde başlayan oy verme işleminde sarı, beyaz ve mavi listeler yarıştı. Geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleşen seçimlere ilginin büyük olduğu gözlendi. 12 meslek komitesinde yapılan seçimlerde toplamda bin 157 oy kullanıldı. 12 meslek komitesi için yapılan seçimlerinde 10 komiteyi sarı liste alırken 2 komitede ise farklı listeler öne çıktı.