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Edremit Meslek Yüksek Okulu’nda meyve suyu tadında eğitim

Balıkesir’in Edremit ilçesi Meslek Yüksek Okulu (EMYO) öğrencilerine, ‘Acı ama yakıcı. Mis gibi. Meyve suyu tadında’ zeytinyağı tadım etkinliği düzenlendi.MYO konferans salonunda düzenlenen eğitimlere Burhaniye ilçesinden ödüllü...

Edremit Meslek Yüksek Okulu’nda meyve suyu tadında eğitim

Balıkesir’in Edremit ilçesi Meslek Yüksek Okulu (EMYO) öğrencilerine, ‘Acı ama yakıcı. Mis gibi. Meyve suyu tadında’ zeytinyağı tadım etkinliği düzenlendi.MYO konferans salonunda düzenlenen eğitimlere Burhaniye ilçesinden ödüllü...

12 Nisan 2018 Perşembe 14:37
Edremit Meslek Yüksek Okulu’nda meyve suyu tadında eğitim

Balıkesir’in Edremit ilçesi Meslek Yüksek Okulu (EMYO) öğrencilerine, ‘Acı ama yakıcı. Mis gibi. Meyve suyu tadında’ zeytinyağı tadım etkinliği düzenlendi.

MYO konferans salonunda düzenlenen eğitimlere Burhaniye ilçesinden ödüllü zeytin ve zeytinyağı üreticisi İnanç Erdoğan ve Ayvalık’tan üretici ve tadım panelisti Gıda Mühendisi Burcu Efe katıldı. Toplantıda sektörün yaşadığı kalite sorununu çözebilmek, iç tüketimi arttırabilmek ve tüketicilerin aldatılmasını önlemek için duyusal kriterler konusunda bilinçlenmenin hayati önem taşıdığı ifade edildi. Konuşmacılar ayrıca tadım eğitimleri tüketicinin doğru zeytinyağını tanımasını ve tüketmesini sağlayacak, üreticinin kaliteli zeytinyağına giden yolda dikkat etmesi gereken konu olduğu vurgulandı.

Panelistler ayrıca mahalli lezzetlerin farklı olduğunu, her yörenin farklı tatlarda zeytinyağı ürettiğini söyledi. Söyleşi sonunda fakülte öğrencilere zeytinyağı tadımı gerçekleştirildi.

Öğretim görevlisi Mücahit Kıvrak, öğrencilerin bilinçlenmesi amacıyla mesleki eğitimlere büyük önem verdiklerini ifade etti.
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