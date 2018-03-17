Edremit Madeni İşler ve Elektrikçiler Odası’nda Seçen güven tazeledi

Balıkesir’in Edremit İlçesi Madeni İşler ve Elektrikçiler Odası genel kurulunda, iki liste ile gidilen seçimlerde, Hayati Seçen 5. kez güven tazeleyerek başkanlığa seçildi.

Şükrü Tunar Kültür Merkezi’nde düzenlenen genel kurulda, divan başkanlığına BESOB Birlik başkanı Fehmi Erdem, divan başkan vekilliğine Hasan Bayram, katip üyeliklerine Alaattin Akçeşme, Erdoğan Güder ile Ali Madanoğlu getirildi.

Kongrede beyaz liste ile mevcut başkan Hayati Seçen ile pembe listede Cemal Taştan yarıştı. 640 üyeden 423 üyenin katılarak oy kullandığı seçimlerde Cemal Taştan’a 109 oy çıkarken, Hayati Seçen’e ise 311 oy çıktı. 3 oyun geçersiz sayıldığı seçimlerde Hayati Seçen güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi.

Hayati Seçen, üyelerin güvenine teşekkür ederek, "Bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra her konuda esnafımızın yanında olmaya, onların sesi ve gözü ve kulağı olmaya devam edeceğiz” dedi.

Beyaz liste ile seçime giden Hayati Seçen başkanlığındaki yönetim kurulu, Yaşar Yörük, Cengiz Afacan, Muzaffer Dedeoğlu, Hayati Gündüz, Mithat Saygun, Davut Güçtimur (Asil). Metin Özkök, Mustafa Kayral, Önder Zambak, İzzet Ersayar, Mehmet Ozan Bayrak, Gökna Aktürk, Orçun Kalkan (Yedek). Denetim Kurulunda ise şu isimler bulunuyor: ‘Ersin Kurum, Suat Temurhan, Hüseyin Zengin (Asil).

Suat Özgeçen , Tolga Arslan, Serdar Bülbüloğlu (Yedek)’ten oluştu.