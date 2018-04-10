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Dursunbey’de Polis Haftası Kutlandı

Türk Polis Teşkilatı’nın 173. yıldönümü bütün Türkiye genelinde olduğu gibi Dursunbey’de de törenlerle kutlandı.Dursunbey Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen resmi tören saat 10.00’da başladı. Törene Dursunbey Kaymakamı Nurettin...

Dursunbey’de Polis Haftası Kutlandı

Türk Polis Teşkilatı’nın 173. yıldönümü bütün Türkiye genelinde olduğu gibi Dursunbey’de de törenlerle kutlandı.Dursunbey Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen resmi tören saat 10.00’da başladı. Törene Dursunbey Kaymakamı Nurettin...

10 Nisan 2018 Salı 13:59
Dursunbey’de Polis Haftası Kutlandı

Türk Polis Teşkilatı’nın 173. yıldönümü bütün Türkiye genelinde olduğu gibi Dursunbey’de de törenlerle kutlandı.

Dursunbey Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen resmi tören saat 10.00’da başladı. Törene Dursunbey Kaymakamı Nurettin Yücel, Dursunbey Belediye Başkan vekili Sadettin Aslan, Garnizon Komutanı Başar Akın, Emniyet Müdürü Gökhan Kuzu, Siyasi Partilerden temsilciler çeşitli kurum ve kuruluşlardan yetkililer ve çok sayıda davetli katıldı.

Tören Emniyet Müdürlüğü çelenginin Atatürk anıtına konulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasının ardından bir konuşma yapan Dursunbey Emniyet Müdürü Gökhan Kuzu, polis teşkilatının tarih boyunca olduğu gibi bugün de canı pahasına fedakar çalışmalarla görevini sürdürdüğünü belirterek, Dursunbey’de Polsi teşkilatınca yapılan faaliyetleri anlattı.Kuzu Dursunbey’de olayların daha hızlı çözümlenmesi için Mobese sisteminin kurulduğunu belirterek 15 noktada hareketli, şehir girişlerinde ise plaka tanına özellikli kameraların kısa zaman içinde hizmete gireceğini söyledi. Dursunbey’de yaşanan hırsızlık olaylarına mağdur olan vatandaşlar kadar üzüldüklerini de ifade eden Kuzu, vatandaşların evlerinde gerekli güvenlik önlemlerini almalarını,değerli eşyalarını da güvenli kurumlarda saklamalarını tavsiye etti.

Törenin ardından Emniyet Müdürlüğüne geçen protokol ve misafirler burada Emniyet Müdürü Gökhan Kuzu tarafından karşılandı. Öğle namazı öncesi Çarşı Camiinde Şehitler için okunan mevlid programının ardından lokma hayrı yapıldı.
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