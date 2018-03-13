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Dursunbey AK Gençlikten Çanakkale Organizasyonu

AK Parti Dursunbey İlçe Gençlik Kolları Başkanlığının düzenlediği Çanakkale gezisine yaklaşık 130 kişi katıldı.Dursunbey AK Parti Gençlik Kolları yönetiminin organizesi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Dursunbey Belediyesi ve Dursunbey...

Dursunbey AK Gençlikten Çanakkale Organizasyonu

AK Parti Dursunbey İlçe Gençlik Kolları Başkanlığının düzenlediği Çanakkale gezisine yaklaşık 130 kişi katıldı.Dursunbey AK Parti Gençlik Kolları yönetiminin organizesi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Dursunbey Belediyesi ve Dursunbey...

13 Mart 2018 Salı 15:47
Dursunbey AK Gençlikten Çanakkale Organizasyonu

AK Parti Dursunbey İlçe Gençlik Kolları Başkanlığının düzenlediği Çanakkale gezisine yaklaşık 130 kişi katıldı.

Dursunbey AK Parti Gençlik Kolları yönetiminin organizesi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Dursunbey Belediyesi ve Dursunbey AK Parti teşkilatının desteği ile Dursunbey’den 130 genç Çanakkale gezisine katıldı.

Yaklaşan Çanakkale zaferinin yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen gezi hakkında konuşan AK Parti Dursunbey Gençlik Kolları Başkanı Tuncay Bulut;”Çanakkale Zaferi’nin yıldönümü nedeniyle şehitliklerimizi gezip görmek, Dursunbeyli gençlerimize atalarımızın mirasını tanıtıp, yakından görme fırsatı sunmak amacı ile böyle bir gezi programı düzenledik. Dünya tarihinin en önemli savaşlarından birinin yaşandığı, Türk Milleti’nin destan yazdığı Çanakkale’de 250 bin şehit verdik. Ecdadımızın bizim için savaştığı yerleri görerek, onlara dua etme fırsatı yakaladık. Bizim ve gelecek nesillerimizin Çanakkale’den alacağı çok ders var. Biz de bu hususta üzerimize düşen görevi yerine getiriyoruz. Bu vesile ile bizlere destek olan Büyükşehir Belediyemize, Dursunbey Belediyemize ve AK Parti Dursunbey İlçe Başkanlığımıza teşekkür ederim ” dedi.
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