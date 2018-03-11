Dünya Şampiyonları Milli Eğitim Müdürü Yıldız’ı ziyaret etti

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Uluslararası Özel Sporcular Spor Federasyonu (INAS) tarafından Fransa’da düzenlenen Dünya Salon Atletizm Şampiyonası’nda şampiyonu olan sporcular İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız’ı ziyaret etti.

Antrenör Öğretmen Deniz Erenoğlu ve Spor Federasyonları Temsilcilerinin hazır bulunduğu ziyarette, şampiyon öğrenciler başarıya ulaştıkları yolda yaşadıkları mutlulukları ve edindikleri tecrübeleri Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız ile paylaştı. Başarılı sporculara ikramlarda bulunan Müdür Yıldız, ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Dünya birinciliği bin 500 metrede elde eden Burhaniye Kemer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi Muhsine Gezer ve 400 metrede dünya birinciliği elde eden Burhaniye Kemer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Sevim Demircan’ı tebrik eden Yıldız, "Bu başarı da çok büyük pay sahibi olan, onları yetiştiren değerli öğretmenimiz Deniz Erenoğlu’na ve sporcularımızla yakından ilgilenen federasyonumuza teşekkür ediyorum. BENGİ Projesiyle en büyük amaçlarımızdan biri öğrencilerimizin akademik başarılarının yanı sıra, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerde de ön plana çıkmalarını sağlamaktı" dedi.