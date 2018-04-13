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Dr. Fikriye Gülseren Özçakar 112 Acil İstasyonu açıldı

Balıkesir’de hayırsever Dr. Fikriye Gülseren Özçakar tarafından arazisi bağışlanan yere 112 İstasyonu açıldı. Yeni istasyona Sağlık Bakanlığı tarafından 3 tam donanımlı ambulans gönderildi.Balıkesir’de uzun yıllar hizmet veren...

Dr. Fikriye Gülseren Özçakar 112 Acil İstasyonu açıldı

Balıkesir’de hayırsever Dr. Fikriye Gülseren Özçakar tarafından arazisi bağışlanan yere 112 İstasyonu açıldı. Yeni istasyona Sağlık Bakanlığı tarafından 3 tam donanımlı ambulans gönderildi.Balıkesir’de uzun yıllar hizmet veren...

13 Nisan 2018 Cuma 17:17
Dr. Fikriye Gülseren Özçakar 112 Acil İstasyonu açıldı

Balıkesir’de hayırsever Dr. Fikriye Gülseren Özçakar tarafından arazisi bağışlanan yere 112 İstasyonu açıldı. Yeni istasyona Sağlık Bakanlığı tarafından 3 tam donanımlı ambulans gönderildi.

Balıkesir’de uzun yıllar hizmet veren emekli Dr. Fikriye Gülseren Özçakar tarafından bağışlanan araziye Dr. Fikriye Gülseren Özçakar Altıeylül 2 No’lu 112 İstasyonu açıldı. Hayırsever Gülseren’in de hazır bulunduğu törende dualar edilerek yeni 112 istasyonunun açılışı gerçekleştirildi. Açılışta konuşan Balıkesir İl Sağlık Müdürü Uzm.Dr. Necati Kelemençe, Balıkesir’de 45 adet 112 istasyonu ve 81 ambulans ile acil 112 sağlık hizmetleri verdiklerini belirterek, yaz aylarında da sahil bölgelerinde bu sayıyı artırarak motorize ekiplerin de ilave edildiğini söyledi.

Türkiye’de vakalara ulaşma sürelerinin çok kısa olduğunu ifade eden Kelemençe, "Yaygın istasyon ve ileri düzeyde eğitimli ekipler ile gelen acil çağrılar kentlerde ilk 10 dakikada ve kırsal alanda ise ilk 30 dakikada ulaşım sağlanıyor. Artık gelişmiş ülkelerdeki vakaya ulaşma sürelerini yakalamış bulunmaktayız" dedi.

Dr. Fikriye Gülseren Özçakar Altıeylül 2 No’lu 112 İstasyonu için toplamda 200 bin 600 lira harcandığını söyleyen Kelemençe, "Böyle hayırsever vatandaşlarımızın katkılarıyla sağlık hizmetlerimiz artarak daha kaliteli ve verimli hale gelecektir. Dr. Fikriye Gülseren Özçakar’a bağışlarından dolayı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı ise güzel bir vesile ile bir araya geldiklerini belirterek, "Balıkesir adına Gülseren hanıma teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sadece parası olanların yapabildiği bu güzel şeyleri sadece parası olanlar yapamıyor. Bu bir gönül işi. Eli öpülesi Gülseren hanım öncelikle bu işlere gönül verdiği için, insanlara olan sevgisini bu şekilde gösterdiği için teşekkürün en güzelini hak ediyor" dedi.

Törende kısa bir konuşma yapan Fikriye Gülseren Özçakar ise çok mutlu olduğunu söyleyerek, "Allah daha iyilerini nasip etsin, hayırlı olsun" dedi.

Konuşmalar sonrası Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı tarafından hayırsever Fikriye Gülseren Özçakar’a plaket takdim edildi. Dua okunmasının ardından Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Balıkesir İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Necati Kelemençe ve AK Parti Balıkesir İl Başkanı Hasan Demiraslan ile Dr. Fikriye Gülseren Özçakar 112 İstasyonun açılışını gerçekleştirdi.
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