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Cunda esnafı turizm sezonunu dört gözle bekliyor

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinin turizm alanında cazibe merkezi Cunda Adası’nda her mevsim yerli ve yabancı turist eksik olmuyor.Hafta sonu daha yoğun olmak üzere, hafta içinde de çevre il ve ilçelerden Ayvalık’a tur otobüsleriyle veya kendi...

Cunda esnafı turizm sezonunu dört gözle bekliyor

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinin turizm alanında cazibe merkezi Cunda Adası’nda her mevsim yerli ve yabancı turist eksik olmuyor.Hafta sonu daha yoğun olmak üzere, hafta içinde de çevre il ve ilçelerden Ayvalık’a tur otobüsleriyle veya kendi...

20 Mart 2018 Salı 20:33
Cunda esnafı turizm sezonunu dört gözle bekliyor

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinin turizm alanında cazibe merkezi Cunda Adası’nda her mevsim yerli ve yabancı turist eksik olmuyor.

Hafta sonu daha yoğun olmak üzere, hafta içinde de çevre il ve ilçelerden Ayvalık’a tur otobüsleriyle veya kendi özel araçlarıyla gelenler adada bol bol balık yiyor, fotoğraf çekiyor, hediyelik eşya satın alıyor ve akşam saatlerinde yaşadıkları kentlere geri dönüyorlar. Cunda Adası’nda restoranların dışında kafeler de bu bereketten nasibini alırken, ada esnafı ise kış mevsiminin son derece durgun geçtiğine işaret ederek, “Turizm sezonunu dört gözle bekliyoruz. Cunda demek Ayvalık demek, bölgenin ekonomik anlamda kalbi demek. İnşallah bu sezon yüzümüz güler. Çünkü gerçekten çok müşkül durumdayız” ifadelerini kullandılar.
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