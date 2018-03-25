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Çocuklar tiyatro ile buluştu

Balıkesir’in Gömeç ilçesinde Belediye Başkanı Kazım Arslan himayesinde öğrencilere sevgi bahçesi adlı tiyatro oyunu sergilendi.Yazan ve oynayan Nihat Kaya, Belgin Gül, Selma Demir tarafından üç seans halinde sergilenen tiyatro öğrencileri...

Çocuklar tiyatro ile buluştu

Balıkesir’in Gömeç ilçesinde Belediye Başkanı Kazım Arslan himayesinde öğrencilere sevgi bahçesi adlı tiyatro oyunu sergilendi.Yazan ve oynayan Nihat Kaya, Belgin Gül, Selma Demir tarafından üç seans halinde sergilenen tiyatro öğrencileri...

25 Mart 2018 Pazar 11:24
Çocuklar tiyatro ile buluştu

Balıkesir’in Gömeç ilçesinde Belediye Başkanı Kazım Arslan himayesinde öğrencilere sevgi bahçesi adlı tiyatro oyunu sergilendi.

Yazan ve oynayan Nihat Kaya, Belgin Gül, Selma Demir tarafından üç seans halinde sergilenen tiyatro öğrencileri tarafından çok ilgi gördü. Bir çok çocuk ilk kez tiyatro izlemenin imkanını bulurken Gömeç Belediye Başkanı Kazım Arslan çocukların ve ilçenin sosyal hayatının daha da renklenmesi için çalışmalarına aralıksız devam edeceklerini ifade etti.
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