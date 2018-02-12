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Çevre dostu gezici halk masası hizmete başladı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde vatandaşlar Edremit Belediyesi ile ilgili her türlü iş ve işlemlerini yerinde yapabilecekleri Gezici Halk Masası Cumhuriyet Mahallesi’nde hizmete başladı.Belediye Başkan Vekili Hüseyin Uzun, Belediye Başkan...

Çevre dostu gezici halk masası hizmete başladı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde vatandaşlar Edremit Belediyesi ile ilgili her türlü iş ve işlemlerini yerinde yapabilecekleri Gezici Halk Masası Cumhuriyet Mahallesi’nde hizmete başladı.Belediye Başkan Vekili Hüseyin Uzun, Belediye Başkan...

12 Şubat 2018 Pazartesi 15:41
Çevre dostu gezici halk masası hizmete başladı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde vatandaşlar Edremit Belediyesi ile ilgili her türlü iş ve işlemlerini yerinde yapabilecekleri Gezici Halk Masası Cumhuriyet Mahallesi’nde hizmete başladı.

Belediye Başkan Vekili Hüseyin Uzun, Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Ertaş, Metin Tunçer, Belediye Meclis Üyesi İ. Cahit Erol ve Muhtarlık İşleri Müdürü İlhan Yazar ilk gününde Gezici Halk Masasını ziyaret ederek vatandaşlarla birebir ilgilendi. İçerisinde kullanılacak bilgisayar, yazıcı gibi teknolojik cihazların tamamıyla yerli üretim olan fotovoltaik panel sistemi sayesinde gün boyu enerjisini güneşten alarak çalışması dolayısıyla çevre dostu olan otobüste; istek, şikayet ve önerilerini alarak vatandaşlara yardımcı olmanın yanı sıra Türkiye’de bir ilk olan yazı işleri evrak kabul ve takip hizmeti de verilmekte. Daha önceleri atıl durumda olan ve Edremit Belediyesi tarafından iç dizayn ve giydirme çalışması tamamlanan otobüs belirlenen program dahilinde tüm mahallelerde hizmet verecek. Edremit Belediyesi yetkilileri "Gezici Halk Masası"nın haftalık güzergah takvimini öğrenmek için sosyal medya hesaplarımızı takip edebilir, mahalle muhtarınızdan bilgi alabilir ya da 0266 374 44 44 (1004) numaralı telefonu arayarak belediyemiz Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ile irtibata geçebilirsiniz. Sizleri de bekliyoruz” dediler.
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