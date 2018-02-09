Çeşme yaptırmak için yarıştılar

Altıeylül Belediyesi’ne sebil yaptırmak için başvuran vatandaşlar arasında kural çekildi.

Kura çekimine katılan vatandaşların çeşmeleri Çınarlıdere mezarlığına yapılacak. Kura çekiminde çeşme yerleri belirlenen vatandaşlar mutluluklarını dile getirirken, yetkililere teşekkür etti. Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, bu gibi hayır işlerinin atalarımızdan miras kaldığının altını çizerek,“Bizim medeniyetimizde vakıfların ve hayır işlerinin önemli bir yeri var. Çağlar boyunca atalarımızın önemli adımlar attıklarını görüyoruz. Bizler de Altıeylül Belediyesi olarak hayır medeniyetini, iyi işler yapma anlayışını sürdürüyoruz, vatandaşlarımızı da bu işe katıyoruz. Kendi adına hayır çeşmesi yapmak isteyen vatandaşlarımıza bir imkân sunduk. 24 vatandaşımız çeşme yaptırmak istedi. Kendilerini belediyemize davet ettik. Hayır çeşmeleri ile ilgili kuralar çekildi. Çeşmeler mezarlığımıza estetiğe uygun olarak yapılacak” dedi.