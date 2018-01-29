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Camide bu uygulama 2 yıldır sürüyor

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, askıda çorap uygulaması büyük ilgi görüyor.Plajdan gelen bazı vatandaşların camiye çorapsız gelmeleri üzerine 2 yıl önce bu uygulamayı başlattıklarını söyleyen Özdemir, ”Mahallemiz sahil bölgesi...

Camide bu uygulama 2 yıldır sürüyor

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, askıda çorap uygulaması büyük ilgi görüyor.Plajdan gelen bazı vatandaşların camiye çorapsız gelmeleri üzerine 2 yıl önce bu uygulamayı başlattıklarını söyleyen Özdemir, ”Mahallemiz sahil bölgesi...

29 Ocak 2018 Pazartesi 14:04
Camide bu uygulama 2 yıldır sürüyor

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, askıda çorap uygulaması büyük ilgi görüyor.

Plajdan gelen bazı vatandaşların camiye çorapsız gelmeleri üzerine 2 yıl önce bu uygulamayı başlattıklarını söyleyen Özdemir, ”Mahallemiz sahil bölgesi olduğu için denizden gelen bazı kardeşlerimizin namaz kılmak için çorapsız geldiklerini gördük. Bu, hijyen açısından iyi olmadığı için çorap vererek namazlarını daha huzurlu bir şekilde kılmalarına sebep olduk. Bu uygulamaya devam ediyoruz. İhtiyacı olan vatandaşlarımız buradan çorapları alıp giyiyorlar. Allah razı olsun. Çorap kampanyasına cemaatimizden de katkı oluyor. Bazısı 10 tane, bazısı 20 tane getiriyor. ’Buda bizden katkı olsun’ diyorlar. Cemaatimizin desteği ile bu kampanya devam ediyor. Askıda da sürekli çorabımız bulunuyor” dedi.

Ören Mahallesi Muhtarı Salih Erden’de, ”Almış olduğumuz çorapları camimize koyuyoruz. Ayaklarında çorap olmayan insanlar bu çorapları giyerek namaza giriyorlar. Bu bir yardım kampanyası gibi devam ediyor. Bütün halk tarafından beğenildi. Yardım sevenler çorap alarak buraya getiriyorlar. Herkes de memnun. Bunu devam ettireceğiz” diye konuştu.

Kampanyayı desteklediklerini anlatan Mehmet Semiz’de, ”Camiye gelen bazı arkadaşların yaş ayakla, ıslak ayakla halıların üzerinde yürümesi iyi olmuyordu. Ayrıca hijyen açısından da iyi değildi. Bizde bunu önlemek için böyle bir tedbir aldık. Sağ olsun cemaatte uymaya başladı. Arkadaşları da teşvik ediyoruz. Bu konuda yardım eden arkadaşlara da teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.
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