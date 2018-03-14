Buzağı ölümlerinin önüne geçmek için eğitim çalışması başlatıldı

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, ‘Buzağılar ölmesin’ sloganı ile yola çıkan İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü, buzağı ölümlerinin önüne geçilmesi için eğitim çalışmasına başladı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çiftçi Eğitim Merkezinde düzenlen ilk eğitim çalışmasına 28 besici katıldı.

Çiftçi Eğitim Merkezi Salonu’nda, Burhaniye Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Mustafa Orhan yaptığı açış konuşmasında, çiftçi eğitimlerine ağırlık verdiklerini söyledi. Müdür Mustafa Orhan, ”Çiftçilerimizin gelir seviyesini artırmak için çalışıyoruz. Bunun için de eğitim çalışmalarına ağırlık verdik. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliği ile Süt Sığırı Yetiştiriciliği Kursu düzenlendi. Buzağı ölümlerinin önene geçmek için de eğitim çalışmalarına başladık. Bu gün de ilk eğitimi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çiftçi Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirdik. Çiftçilerimizi her zaman müdürlüğümüze bekliyoruz” dedi.

Veteriner Hekimi A.Kerim Özdemir’de buzağı ölümlerinin önüne geçilmesi için alınacak önlemleri uzun uzun anlattı. Veteriner Hekimi Özdemir, yılda bir buzağı alınması için yapılmasını gerekenleri anlattı. Buzağılarda bakım ve besleme konularına değindi. Burhaniye Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen Süt Sığırı Yetiştiriciliği Kursu’na da katılan vatandaşlar, anlatılanları can kulağı ile dinlerken emeği geçenlere teşekkür etti. Eğitime katılanlardan Hasan Kahya, ”Genç Çifti Projesinde devletimizin vermiş olduğu 30 bin lira hibe kapsamında Süt Sığırı Yetiştiriciliği Kursu’na katıldım. Orada eğitim alıyoruz hayvancılık konusunda. Bu günde burada buzağı ölümlerine karşı düzenlenen semine katıldık. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi. Tuğba Seyrek de, ”Buzağılar ölmesin kursuna geldik. Genç çiftçi olarak hayvancılık yapıyoruz. Köyümüzde, hayvancılık yapanlara örnek olmak için kursa geldim. Eğitim görmek, öğrenmek çok güzel. İşimi severek yapıyorum. Herkesin hayvancılık yapmasını öneriyorum” dedi. Ertan Şendil ise, ”Buraya bu gün buzağılar ölmesin diye kursa geldik. Çok faydalı oldu. Teşekkür ediyorum” dedi. Eğitim çalışmalarının devam edeceğini anlatan Veteriner Hekimi Uğur Tarhal,” 2018’de Buzağılar Ölmesin Projesi kapsamında, Balıkesir Gıda Tarım Hayvancılık İl Müdürlüğü, Veteriner Hekimleri Odası, Balıkesir Bülyükşehir Belediyesi protokol imzalayınca çalışmaya başladık. İlk eğitim çalışmamızı da Balıkesir Büyükşehir Çiftçi Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirdik. Bundan sonra bu çalışmalar bütün köylerde devam edecektir. Her köyü ziyaret edep çiftçilerimizi bilinçlendirmeye çalışacağız. Bundan sonra tek amacımız buzağıların ölmesini önlemektir” dedi.