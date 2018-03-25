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Burhaniye’de zeytin ve zeytinyağı molası verdiler

Balıkesir’in Burhaniye ilçesi, İzmirli bisikletçileri ağırladı. Çanakkale Bisiklet Festivali’ne katılmak için yola çıkan Serap Begeç, Halil Özer ve Barış Demiray, Burhaniye de zeytin ve zeytinyağı molası verdiler.İzmirli bisikletçiler...

Burhaniye’de zeytin ve zeytinyağı molası verdiler

Balıkesir’in Burhaniye ilçesi, İzmirli bisikletçileri ağırladı. Çanakkale Bisiklet Festivali’ne katılmak için yola çıkan Serap Begeç, Halil Özer ve Barış Demiray, Burhaniye de zeytin ve zeytinyağı molası verdiler.İzmirli bisikletçiler...

25 Mart 2018 Pazar 17:03
Burhaniye’de zeytin ve zeytinyağı molası verdiler

Balıkesir’in Burhaniye ilçesi, İzmirli bisikletçileri ağırladı. Çanakkale Bisiklet Festivali’ne katılmak için yola çıkan Serap Begeç, Halil Özer ve Barış Demiray, Burhaniye de zeytin ve zeytinyağı molası verdiler.

İzmirli bisikletçiler Burhaniye 76 Nolu Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifine (Tariş) uğrarken, burada Müdür Emrah Öztürk tarafından ağırlandı. Çanakkale bisiklet turuna geçen yılda katıldıklarını anlatan İzmirli bisikletçiler büyük heyecan yaşadıklarını söylediler. Bisiklet kullanmayı çok sevdiklerini anlatan Serap Begeç, ”Ben İzmir Karabağlar Belediyesinde çalıyorum. Çanakkale’deki 5 bin kişilik bisiklet turuna katılıyoruz. Burhaniye’nin zeytin ve zeytinyağının tadını da biliyoruz. Buraya gelmişken zeytin ve zeytinyağı satın alalım istedik” dedi.
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