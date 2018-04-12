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Burhaniye’de yol seferberliği

Burhaniye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Yılmaz Akpınar Bulvarı’nda hayata geçirilmesi planlanan projenin 2’nci etap yol çalışmalarına start verdi. Adım adım mutlu sona yaklaşılan yenileme çalışmalarında, projenin 620 metrelik...

Burhaniye’de yol seferberliği

Burhaniye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Yılmaz Akpınar Bulvarı’nda hayata geçirilmesi planlanan projenin 2’nci etap yol çalışmalarına start verdi. Adım adım mutlu sona yaklaşılan yenileme çalışmalarında, projenin 620 metrelik...

12 Nisan 2018 Perşembe 11:30
Burhaniye’de yol seferberliği

Burhaniye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Yılmaz Akpınar Bulvarı’nda hayata geçirilmesi planlanan projenin 2’nci etap yol çalışmalarına start verdi. Adım adım mutlu sona yaklaşılan yenileme çalışmalarında, projenin 620 metrelik bölümünden 300 metrelik olan ilk etabı tamamlandı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Burhaniye Belediyesi’nin ortaklaşa yürüttüğü projeyle yeni görüntüsüne kavuşacak olan bulvarda; kaldırım, otopark cepleri, bisiklet yolu ve parke taş yapım çalışmalarının 300 metre uzunluğundaki ilk bölümü tamamlandı. Yolun biten kısmında, yeşil alanlar ile dönel kavşağın merkez adasına ve etrafına elektrik hatları ve otomatik sulama sistemleri döşendi. Bordür boyaları tamamlandı ve trafik tabelaları yerleştirildi. Kavşakta, gece görüşü için güneş enerjili uyarıcı yer butonları yapıldı. Tüm menfezler, kanalizasyon ve Telekom bacaları revize edildi. Aydınlatma ve peyzaj çalışmaları da tamamlandıktan sonra, bisiklet yolları boyanacak ve yaya yoluyla ayrılıp, yatay ve dikey işaretlemeleri yapılacak.

İKİNCİ ETABA GEÇİLDİ

Bulvarda, 200 metrelik 2’nci etap çalışmalarına başlayan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, mevcut yolun söküm ve kazım işlemlerini bitirdi. Burhaniye Belediyesi Başkan Yardımcısı Güngör Persil, çalışmaları yerinde izlemek üzere proje alanındaydı. Persil’e, Fen İşleri Müdürü İnanç Erturan ve teknik ekip de eşlik etti. İkinci etap çalışmaları kapsamında, projenin aplikasyonu ve yol kodu verilmesi işlemleri tamamlandı. Taş döşeme işleminin ardından, 3’üncü etabına geçilecek projenin geri kalan 120 metrelik kısmının ise bir haftalık sürede bitirileceği belirtildi.

BİR AY İÇİNDE TAMAMLANACAK

Yapım çalışmalarına ilişkin açıklama yapan Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal, Yılmaz Akpınar Bulvarı’nda hayata geçirilen projenin tüm yol yapım çalışmalarının bir ay içinde bitirilmesinin planlandığını söyledi. Yeni düzenlemelerle, Yılmaz Akpınar Bulvarı’nın modern ve Burhaniye’ye yaraşır bir görünüme kavuşacağının altını çizen Uysal, “Çalışmalarımız tamamlandıktan sonra kaldırımlarımız, bisiklet yollarımız, cep otoparkımız ve rahat bir trafik akışımız olacak. Caddemiz, peyzaj ve aydınlatma çalışmalarıyla yeni görünümüne kavuşacak” dedi.
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