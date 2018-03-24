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Burhaniye’de yaşlılar kahvaltıda buluştu

Burhaniye Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ’Yalnız Değilsiniz’ ekibi, ilçede rutin olarak ziyaret ettikleri yaşlıları kahvaltı verdi.Taylıeli Kafe’de, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası nedeniyle düzenlenen organizasyona,...

Burhaniye’de yaşlılar kahvaltıda buluştu

Burhaniye Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ’Yalnız Değilsiniz’ ekibi, ilçede rutin olarak ziyaret ettikleri yaşlıları kahvaltı verdi.Taylıeli Kafe’de, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası nedeniyle düzenlenen organizasyona,...

24 Mart 2018 Cumartesi 14:24
Burhaniye’de yaşlılar kahvaltıda buluştu

Burhaniye Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ’Yalnız Değilsiniz’ ekibi, ilçede rutin olarak ziyaret ettikleri yaşlıları kahvaltı verdi.

Taylıeli Kafe’de, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası nedeniyle düzenlenen organizasyona, Burhaniye Belediyesi Başkan Yardımcısı Cemil Bahadır da katıldı.

Taylıeli’nin eşsiz deniz manzarası eşliğinde kahvaltılarını yapan ve güzel bir gün geçiren yaşlı vatandaşlarla sohbet eden Bahadır, yaşlılar haftası münasebetiyle kendileriyle birlikte pasta kesti. Burhaniye Belediyesi’nin zor anlarında ve ihtiyaç duyduklarında her zaman yanlarında olduğunu ve belediyenin hizmetlerinden çok memnun olduklarını anlatan yaşlı vatandaşlar, Başkan Necdet Uysal’a teşekkür etti.
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