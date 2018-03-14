Burhaniye’de sokak köpeği taksicilerin maskotu oldu

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Cumhuriyet Meydanındaki sokak köpeği taksicilerin maskotu oldu. Taksiciler, Makro adını verdikleri köpeğe kulübe yaparken, en iyi şekilde de besliyorlar.

Cumhuriyet Meydanındaki takside görev yapan şoförler, çevredeki hayvanlara sahip çıktı. Köpeklere mama veren taksiciler, güvercinlere de yem atıyor. Marko adını verdikleri köpek için birde kulübe yapan şoförler, herkesin sokak hayvanlarına sahip çıkmasını istediler. Taksi Durağı Başkanı İbrahim İmir, bütün arkadaşlarının hayvan sever olduklarını anlattı. Marko’nun özel bir yerinin olduğunu anlatan İmir, ”Biz burada tüm hayvanlara göz kulak oluyoruz. Ama, Marko’nun yeri ayrı. Ona çok iyi bakıyoruz. Bizim durağın maskotu oldu. Bizleri görünce ne oyunlar yapacağını bilemiyor. Biz burada güvercinlere de yem veriyoruz. Herkesin hayvanları sevmesini istiyoruz” dedi.