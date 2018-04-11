Burhaniye’de meslek liseliler ailelerle buluşuyor

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Gamzelerim Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’ne giden Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, velileri meme kanseri konusunda bilgilendirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Müdürlüğü’nün başlattığı Meslek Liseliler Ailelerimizle Buluşuyor projesi kapsamında düzenlenen etkinlik velileri sevindirdi.

Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde hemşirelik eğitimi alan öğrenciler, Gamzelerim Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’ne çocuklarını getiren annelerle bir araya geldi. Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Müdürlüğü nün başlattığı Meslek Liseliler Ailelerimizle Buluşuyor projesi kapsamında farkındalık oluşturmak için annelere sağlık eğitimi verildi. Annelere pembe kurdele takan öğrenciler meme kanserine dikkat çekti. Annelere kek ikram eden hemşire adayları, İlçe Sağlık Müdürlüğündeki mamoğrafi çekimlerini anlatırken, çektirmek isteyenlerin adlarını kaydetti. Başarılı bir çalışma yapan öğrencilere, Öğretmenleri Kadriye Atak, Pervin Çelik Caner, Reyhan Oğuz ve Nazife Bircihan önderlik yaptı. Etkinliğe katılan öğretmen ve öğrencilere teşekkür eden Okul Müdürü Mehmet Bicik, uygulama etkinliklerinin devam edeceğini söyledi. Gamzelerim Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi kurucusu Sevda Padem’de, etkinlikte görev alan öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.