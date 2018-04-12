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Burhaniye’de kurslarla okur-yazar olmayan kalmadı

Burhaniye’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın Türkiye genelinde başlattığı ’Okuryazarlık Seferberliği’ kampanyası kapsamında açılan kurslarla ilçede okur yazar olmayan kalmadı.Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü...

Burhaniye’de kurslarla okur-yazar olmayan kalmadı

Burhaniye’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın Türkiye genelinde başlattığı ’Okuryazarlık Seferberliği’ kampanyası kapsamında açılan kurslarla ilçede okur yazar olmayan kalmadı.Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü...

12 Nisan 2018 Perşembe 11:22
Burhaniye’de kurslarla okur-yazar olmayan kalmadı

Burhaniye’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın Türkiye genelinde başlattığı ’Okuryazarlık Seferberliği’ kampanyası kapsamında açılan kurslarla ilçede okur yazar olmayan kalmadı.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan 52 kursta 332 kişi katılarak okuma ve yazmayı öğrendiği açıklandı.

Kaymakam Hüseyin Öner eşi Zehra Mine Öner ile beraber 8 Eylül Okulu’ndaki okuma yazma kursuna katılan kursiyerleri ziyaret etti. Ziyarette kursiyerlerle sohbet eden Kaymakam Öner; okur-yazar olma yolunda atılan bu güzel adımın ilçemizde görmüş olduğu ilginin günden güne artmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bu kurslar sayesinde, okuma yazma öğrenecek olan vatandaşların günlük hayatlarında ve vatandaşlık haklarını kullanma yolunda büyük kolaylıklar yaşayacaklarını dile getirerek tüm kursiyerlere başarılar diledi.
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