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Burhaniye’de deve güreşlerini fotoğrafladılar

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, başarılı çalışmalara imza atan Zeytin Fotoğraf Amatörleri Derneği (ZEYFOD) üyeleri, ilçede düzenlenen deve güreşlerini fotoğrafladı.Dernek Başkanı Dr.İbrahim Baylav, öncülüğünde 14.Burhaniye Uluslar...

Burhaniye’de deve güreşlerini fotoğrafladılar

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, başarılı çalışmalara imza atan Zeytin Fotoğraf Amatörleri Derneği (ZEYFOD) üyeleri, ilçede düzenlenen deve güreşlerini fotoğrafladı.Dernek Başkanı Dr.İbrahim Baylav, öncülüğünde 14.Burhaniye Uluslar...

29 Ocak 2018 Pazartesi 14:10
Burhaniye’de deve güreşlerini fotoğrafladılar

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, başarılı çalışmalara imza atan Zeytin Fotoğraf Amatörleri Derneği (ZEYFOD) üyeleri, ilçede düzenlenen deve güreşlerini fotoğrafladı.

Dernek Başkanı Dr.İbrahim Baylav, öncülüğünde 14.Burhaniye Uluslar arası Zeytin ve Zeytinyağı Hasat Festivali kapsamında düzenlenen güreşleri izleyen amatörler, yaz aylarında fotoğraf sergisi açmak için deve güreşlerinde çekim yaptılar.

Dernek olarak fotoğraf çekim gezileri düzenlediklerini anlatan Dr.İbrahim Baylav, haftanın salı günleri de eğitim toplantısı yapıldığını söyledi. Deve güreşlerinin çok ilgi gördüğünü anlatan Dr.Baylav, ”Derneğimizde şu anda her meslek ve yaş gurubundan 45 üyemiz bulunmaktadır. Körfez yöresinin yanı sara yurdun değişik il ve ilçelerine çekim gezileri düzenliyoruz. Bu gün de ilçemizde düzenlenen deve güreşlerine geldik. Şu anda 20 arkadaşımız bol bol fotoğraf çektiler. Fotoğraflarımızı yaz aylarında açacağımız sergide görücüye çıkaracağız" diye konuştu. Günün anısına Başkan Dr.İbrahim Baylav, dernek üyesi Neşe Çetin, Beyhan Oğuz, Seyit Mehmet Yalçın, Seval Güner ve Kerim Oflaz ile birlikte kendileri de günün anısına birde hatıra fotoğrafı çektirmeyi unutmadılar.
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