Burhaniye’de Cumhuriyet Mahallesinde düğün salonu tamamlandı

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, göreve geldiği günden bu yana verdiği sözleri bir bir yerine getirmeye devam eden Belediye Başkanı Necdet Uysal, 2017’de hayata geçirilen proje kapsamında, Cumhuriyet Mahallesi’nde yapımına başlanan düğün salonu ve kapalı pazar yerinin yakın zamanda hizmete gireceği müjdesini verdi.2017’nin Mart ayında temeli atılan ve toplam bin 35 metrekare inşaat alanına sahip Cumhuriyet Mahallesi Düğün Salonu ve pazar yerinin yapımı tamamlandı.Belediyesi Başkan Yardımcıları Cemal Akkılınç, Cemil Bahadır ve Güngör Persil, son rötuşları yapılan binayı yerinde denetledi. İlk etapta binanın alt katında yer alan pazar yerinin, ardından da üst kattaki 300 kişilik düğün salonunun hizmete girmesi planlanıyor. Burhaniye Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün proje alanındaki çevre düzenlemeleri ve peyzaj çalışmaları da devam ediyor.

DURMAK YOK HİZMETE DEVAM

Vatandaşların taleplerini karşılamak için büyük gayret gösteren Başkan Uysal, “Seçim öncesinde verdiğimiz sözleri birer birer yerine getirmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Bu pazar yeri ve düğün salonu Cumhuriyet Mahallesi’nin yanı sıra Hürriyet Mahallesi’ne de büyük ölçüde hizmet verecektir. Şehrimize hizmet etmeye devam ediyoruz. Gerçekleştirme imkanı bulduğumuz hizmetlerin yanı sıra çizimleri tamamlanmış projeleri de sırasıyla tamamlamaya gayret ediyoruz” dedi.