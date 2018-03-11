Burhaniye Organik Zeytinyağı ile tanışacak

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Organik ürün çeşidini ve sayısını her yıl giderek arttıran Kırtık Mahallesi, Burhaniyelileri organik zeytinyağı ile buluşturmaya hazırlanıyor.

Kırtık Organik Tarım ve Turizm Geliştirme Derneği Başkanı Fikret Kara, kurulması planlanan organik zeytinyağı fabrikasının ruhsatını Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal’dan aldı. Tesisin haziran ayının sonuna kadar bitirilmesinin planlandığını söyleyen Başkan Uysal, Burhaniye’nin ilk organik sertifikalı zeytinyağıyla tanışacağını belirtti. Uysal, “Kırtık Mahallemiz kendi zeytinini kendi sıkacak, şişeleyecek ve tüketicinin sofrasına sunacak. Biz de bu önemli projeye elimizden gelen desteği vermeye gayret ettik. Bugün kendilerine kurulması planlanan fabrikanın ruhsatını teslim ettik. Oluşacak marka değerinin bölgemizin tanıtımına ciddi katkı sağlayacağına inanıyorum. Tesisin en kısa sürede faaliyete geçmesini ve Burhaniye’ye hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.