BSO Başkan adayı Eğinlioğlu destekten memnun

Balıkesir Sanayi Odası’nın (BSO) 13 Nisan’da yapılacak seçimler öncesi adaylığını açıklayan Hasan Ali Eğinlioğlu düzenlediği basın toplantısında yaptıkları çalışmalar ve projeleri hakkında bilgiler vererek görmüş olduğu destekten memnun olduğunu söyledi.

BSO Başkan adayı Hasan Ali Eğinlioğlu düzenlediği basın toplanmtısında yaptıkları çalışmalar ve projeleri hakkında bilgiler verdi. Eğinlioğlu kendisinin daha önce Sanayi Odası yönetiminden kaynaklanan 3 dönemlik tecrübesi olduğunu hatırlatarak “Bu dönemde yaşadığımız tecrübelerimizi ilçelerdeki arkadaşlarımızla paylaştık. Bunlar genelde seçimden seçime hatırlarının sorulduğunu çok net söylüyorum bundada bir sakınca yok. Üvey evlat gibi görüldüklerini düşünüyorlar. Biz onların gönüllerini almaya çalıştık. Hiç bir farklı düşünce olmadan bir mozaik olarak düşündüğümüzü söyledim bu yapıyı. Bilgili, tecrübeli genç, dinamik bir kadro oluştururarak birlikteliğimizi pekiştirmek anlamında önceden yaşanan hatalı ve eksik olabilir bu çalışmaları bundan sonra daha farklı ve onlara yararlı olacak bir şekilde planlıyacağımızı söyledik. Onlarla birlikte olmamıza çok mutlu oldular. Çalışmalarımız iyi geçiyor. Dün akşam Edremit’teydik bireysel temaslarımız bölgesel anlamda Gönen, Manyas, Bandırma gibi ilçelerimizde devam ediyor. Edremit’te hoş bir aile yemeği oldu. Onlarında ticaret odası seçimleri vardı o grup da bize dahil oldu. Kafamızda olan projelerimiz var biz ilçelerimizle bir bütünüz ve öyle olmak zorundayız. Bu oy kaygısıyla veya oy almak anlamında değilde bu gün körfez bölgesini, Bandırmayı yok sayamızsınız. Balıkesir biliyorunuz hinterlantı geniş bir il. Bu arkadaşlar hatırlarının sorulmasını istiyor. İlçelrdeki sorunları oradaki komitelerden dinlersek çözüm anlamında daha başarılı olacağız. Yoksa burada oturarak faydalı olabileceğimizi sanmıyorum. Sorunlarımızı gidermek için hep birlikte mücadele edeceğiz”dedi.

Çözüm üretici olmak lazım

Balıkesir’de ki OSB’nin şuan da dolu olduğuna dikkat çeken Eğinlioğlu “ 20 müteşebbis var fabrika yapmak için gelen. Yeni imara açılacak bölgelerde sıraya girmiş durumdalar. Bu hizmeti vereceğiz sanayici arkadaşlarımıza bu ne demek burada ki hem istihdam artacak hemde üretim hacmi artacak. Çanakkale’ye yapılacak köprü ile Balıkesir’in birleşmesi diğer taraftan İstanbul, Bursa İzmir otoyolunun birleşmesi ile Balıkesir tam ortada kalan çok enteresan coğrafi konumda yatırım yapılabilir bir il haline geliyor. Umarım yatırımcılar olsa da bizde ellerinden tutup onların isteklerini yerine getirebilsek. Bu konuda bizim hiç bir kaygımız yok. Yeter ki bize ulaşabilsinler sıkıntıları varsa çözüm üretici olmak lazım. Yoksa başka türlü fayda sağlamak mümkün olmaz diye düşünüyorum. Balıkesir’in önü çok açık. İsmail beyin hizmetleri olmuştur OSB’ye kendilerine teşekkür ediyoruz. Ama bu bir hizmet yarışıdır yapamadıkları yarım kalanlar vardır. Biz o hizmeti devam ettirmeye aday olduk”şeklinde konuştu.

Düzenlenen basın toplantısına Niyazi Eğinlioğlu, Ergin Birgül, Nazmi Yarış, Ahmet Şen ve Emre İnce’de katılarak Hasan Ali Eğinlioğlu’na destek verdiler.