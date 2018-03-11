BOED’de Güler Çapraz Özlemiş’e güven oyu

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, engellilere yönelik yaptığı başarı çalışmalarla tanınan Birlik Ortopedik Engelliler Derneği Genel Merkezi olağan genel kurul toplantısını gerçekleştirdi.

Derneğin Altınova Mahallesi’ndeki Halk Eğitim Merkezi’ne ait kursların açıldığı sergi salonunda gerçekleşen toplantısında 150 dernek üyesi hazır bulundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın bir ağızdan seslendirilmesiyle başlayan genel kurul toplantısında Divan Başkanlığı’na derneğin kurucu Genel Başkanı Muharrem Parmaksız getirilirken, divan katipliği üyeliklerini ise; Songül Can ve Gökhan Cini üstlendi.

BOED Genel Başkanı Güler Çapraz Özlemiş’in 3 yıllık dernek faaliyetlerini slayt gösterimi ile genel kurul üyelerine anlattığı toplantıda Dernek Faaliyet ve Denetim Kurulu Raporları da ibra edildi.

Genel Kurul toplantısına tek liste ile yapılan seçimlerde; Genel Başkanlığa Güler Çapraz Özlemiş getirilirken, Yönetim Kurulu Üyeliklerine de; Nagihan Eser, Köksal Özdemir, Özkan Çini, Tamer Güngör, Semih Koç ve Metin Baş seçildi.

Derneğin Yönetim Kurulu yedek üyeliklerinde de; Altuğ Nasır Dağüstü, Gülsüm Çağlayan Tünaveli, Ali Abbasoğlu, Melike Aydın, Şermin Ergezen, Özlem Çelik, Serap Taşkıran isimleri yer aldı.

BOED’in olağan genel kurul toplantısında yapılan seçimlerde; Cengiz Özlemiş, Derya Aydemir ve Emine Özmen Denetleme Kurulu Asil üyeliğine getirilirken; Denetleme Kurulu Yedek Üyeliklerine de; Turgay Taşkıran, Ayten Sülük ve Emine Kavuncu isimleri yer aldı.

Genel kurul toplantısında konuşan BOED Genel Başkanı Güler Çapraz Özlemiş, kendisine ve arkadaşlarına gösterilen teveccühe teşekkür ederek, hedeflerinin daha da çok engelli ile engellisine ulaşarak, o engellilerin de her türlü sorunlarına çare olmak olduğunu vurguladı.

Üyelerin görüş ve önerilerinin de alındığı genel kurul toplantısı, dernek üyelerine pide ve cola ikramıyla sona erdi.