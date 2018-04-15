BOED yönetiminden Kaymakam Görgülüaslan’a nezaket ziyareti

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Birlik Ortopedik Engelliler Derneği (BOED) Genel Merkezi yöneticileri, Kaymakam Gökhan Görgülüaslan’ı makamında ziyaret etti.

Kısa bir süre önce olağan genel kurul toplantısıyla yeni yönetimini belirleyen BOED’in ziyareti kaymakamlık yazlık makamında gerçekleşti.

BOED Genel Başkanı Güler Çapraz Özlemiş’in öncülüğünde gerçekleşen ziyarette; Genel Başkan Yardımcısı Nagihan Eser, yönetim kurulu üyeleri; Köksal Özdemir, Semih Koç ve Özkan Çini hazır bulundu.

Ayvalık’ın başarılı Kaymakamı Gökhan Görgülüaslan’ın her zamanki gibi güleryüzü ve konukseverliğiyle karşılanan BOED Genel Merkezi yöneticilerinin ziyareti sohbet havasında gerçekleşti.

Ayvalık Gümrük Müdürü Mesut Koç’un da hazır bulunduğu ziyarette; derneğin çalışmaları hakkında bilgiler veren Genel Başkan Özlemiş, ilçedeki engellilerin genel sorunlarını da ifade etmeyi ihmal etmedi.

Toplumun duyarlı olması gereken en önemli kesiminin, kendi bünyesinin bir parçası olan engelliler olduğunu savunan Kaymakam Görgülüaslan, Ayvalık’ta engellilerin temel sorunlarının çözümlenmiş olmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Ancak ilçedeki mimari engellilerin ortadan kaldırılmış olması ve engellilere iş atölyelerinde el becerilerinin kazandırılması tabiî ki bana göre yeterli değildir. ‘Ben ölürsem bu çocuğun hali ne olur?’ kaygısıyla yaşayan engelli annelerinin bu kaygılarını ortadan kaldırabilecek vizyonel çözümleri beraberinde getirebilecek çözüm projelerini hayata geçirmeyi başarmak zorundayız. Ben Ayvalık’ta bu potansiyeli gördüm. Ayvalık, çeyrek yüzyılı aşkın bir zamandır Türkiye’nin dört bir yanından gelen binlerce engelliyi ‘Engelliler Şenliği’ etkinliklerinde ağırlayarak, bu yönde marka olmayı başarmış bir kent. Bu meşaleyi yakan Ayvalık’ta da engelli derneklerimizin üretecekleri projelerin, devletimiz bünyesindeki kurumların destekleriyle hayata geçirilebileceğine inanıyorum. Ayvalık bu konuda rol model olmayı başardığı anda, ülkemizin dört bir yanındaki kentlerde yaşayan engellilerin yaşamsal sorunlarının sivil toplum kuruluşlarımızın da bu yöndeki fikirlerinin ışığında çözüm noktasına kavuşturulması adına dev adımlar atılabileceğine inanıyorum” diye konuştu.